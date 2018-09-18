Продажа детей. Врачи стали фигурантами четырех уголовных дел

Подозреваемые в продаже детей врачи прерывали беременность на восьмом месяце. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор отдела по противодействию коррупции и надзору за исполнением закона в социальной сфере и защите прав детей Генпрокуратуры Нуржан Талантбек уулу.

По его словам, сейчас милиция и прокуратура возбудили четыре уголовных дела по факту продажи детей.

«Обвинения предъявили пяти людям, трое из которых содержатся в СИЗО, двое под домашним арестом. По фактам торговли новорожденными два уголовных дела возбудила прокуратура и два — милиция. Акушер-гинеколог частного медицинского центра сделала девушке аборт на 32 неделе беременности, но по закону его можно делать только до 22 недели», — рассказал Нуржан Талантбек уулу.

Напомним, в Бишкеке милиционеры задержали врачей, подозреваемых в продаже детей. Из пятерых задержанных двое находятся под подпиской о невыезде, троих водворили в СИЗО-1. Известно, что в деле фигурируют иностранные граждане.