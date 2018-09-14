Почему леса в Кыргызстане не рубят, но щепки летят, рассказали специалисты

Леса Кыргызстана нуждаются в обновлении. Об этом сообщил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

Он отметил, что леса занимают 5,61 процента территории страны. В республике произрастают еловые, арчовые, орехоплодовые и пойменные леса. Наибольшую площадь занимают еловые.

«Наши леса более зрелого возраста, поэтому нуждаются в обновлении. Первая наша задача — сохранить их и увеличивать площадь», — сказал он.

По словам Абдыкалыка Рустамова, сотрудники лесных хозяйств ежегодно высаживают 1 тысячу 100 гектаров лесных культур и 8 миллионов саженцев, которые потом передают для озеленения населенных пунктов.

Он подчеркнул, что леса в Кыргызстане играют только природоохранное значение. Производства лесоматериалов в стране нет.

По его словам, ГАООСиЛХ проводит большую работу по предупреждению незаконных рубок. «Регулярных рубок леса нет. В основном они происходят зимой, в темное время. Мы работаем в этом направлении», — заверил он.

По словам заместителя директора госагентства Элдияра Шерипова, с начала года зафиксировано 220 фактов самовольной вырубки, в основном в Иссык-Кульской области.

«Ежегодно мы обеспечиваем дровами нуждающиеся семьи согласно спискам айыл окмоту. На эти цели только в Джети-Огузском районе выделяем 1,5 тысячи кубометров леса. В основном это «ветровал», но тем не менее вырубка происходит», — рассказал он.