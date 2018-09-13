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Общество

Рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт начались в Кыргызстане

Государственная налоговая служба совместно с сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД начала рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, в службе убедительно просят владельцев транспортных средств иметь при себе, кроме прав и техпаспорта на машину, квитанцию об уплате налога.

Гражданам, уплатившим налог на транспорт, бесплатно выдается специальная наклейка, которую необходимо разместить на лобовом стекле авто, чтобы водителя лишний раз не останавливали сотрудники УОБДД.

В ГНС напоминают, что автовладельцы, которые не успели заплатить, кроме основной суммы налогового обязательства, будут вынуждены также заплатить административный штраф в размере двух тысяч сомов и пеню за каждый день просрочки.
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