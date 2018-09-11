Второй месяц строительные работы на дороге Бишкек — Кара-Балта идут ударными темпами. В селе Петровка и на участке от рынка «Азамат» до села Романовка уже завершают укладку асфальта.

Ремонт трассы Бишкек — Кара-Балта начали осенью 2017 года. Но особого рвения у строителей не было. Работа шла медленно. В итоге к наступлению холодов в Петровке сняли асфальт лишь с одной стороны дороги и выпилили деревья. На участке от авторынка начали ремонт моста.

Весной работы возобновили. Но, кроме пыли, пробок и проблем для автолюбителей, это ничего не принесло. Ведь на двух участках полностью сняли асфальт и начали готовиться к укладке асфальта. Тянулась история практически до середины лета. А потом ситуация кардинально изменилась. Как по мановению волшебной палочки работы резко ускорили.

По одной полосе дороги от авторынка и в Петровке уложили сразу два слоя асфальта. Первый — органоминеральная смесь, крупнозернистый пористый асфальтобетон. Он рассчитан на большие нагрузки. Второй слой также 9 сантиметров . Он состоит из крупнозернистого плотного асфальта и выдержит нагрузку до 11,5 тонны на ось.

Начали работать и в Жайылском районе. Здесь ремонтировали мосты и делали отводные каналы. Работы осложнены тем, что на многих участках приходится откачивать грунтовые воды.

Прошла неделя. Ситуация меняется прямо на глазах. В Петровке уже открыли проезд по недавно заасфальтированной полосе. На второй стороне уложили первый слой и готовятся к укладке второго.

На участке от Романовки до авторынка «Азамат» укладка асфальта на одной стороне практически завершена. Сейчас отсыпают обочину и наносят разметку. Правда, ездить пока не разрешают. Автолюбители тоскливо ползут в пробках, надеясь уже в ближайшее время гонять по новому асфальту.

Правда, есть и те, кому плевать на запреты. Они предпочитают нарушать правила и проезжать по закрытому участку.

Важное наблюдение. Почему-то сейчас, когда время поджимает и строительный сезон заканчивается, строителям не мешают ни выходные и праздничные дни, ни темное время суток. Работы ведут практически ночью при свете фонариков.

Удивляет только одно: что мешало работать с той же скоростью с весны? Если бы трудились такими же темпами и раньше, то эти два участка дороги давно ввели бы в эксплуатацию.

Сейчас самая активная работа в Жайылском районе — от села Полтавка до села Ново-Николаевка. Но уложить даже первый слой асфальта до наступления холодов и дождей здесь вряд ли успеют. Условия действительно сложные. А это значит, что, как минимум, до следующей осени ездить придется по грязи и ухабам. И объехать разгромленные участки в Жайылском и Московском районах невозможно.