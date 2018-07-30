После рабочей поездки президента в Московский и Жайылский районы работа по реконструкции трассы Бишкек — Кара-Балта закипела. На каждом участке есть и строители, и дорожная техника. Работают, несмотря на выходные, до позднего вечера.

Реконструкция трассы началась осенью прошлого года. Однако дальше выпиливания деревьев и снятия асфальта на одной стороне дороги в селе Петровке Московского района дело не пошло. Активнее за дело взялись только этой весной.

Автолюбители, мягко говоря, не рады происходящему. Кругом пыль, грязь, ухабы и километровые пробки. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев требовал ускорить реконструкцию. Но без толку. Работали медленно. В выходные и в будни после 5-6 вечера строители исчезали.

Прошло полтора месяца с нашей последней поездки по этой трассе. Мы рискнули повторить эксперимент, а заодно проверить — действительно ли после рабочей поездки президента Сооронбая Жээнбекова здесь что-то изменилось.

В сторону Кара-Балты мы ехали вечером пятницы. Время почти девять вечера, а строители на месте. Честно говоря, решили, что хотят доделать участок перед выходными. Но и вечером в воскресенье они продолжали работать.

На сегодня на одной полосе дороги от авторынка и до поворота на село Маловодное практически закончили укладку асфальта. Местами красуется даже второй слой асфальта. Правда, проезд здесь пока не открыт. Автолюбители тоскливо поглядывают на новый асфальт с надеждой, что хоть этот участок поскорее откроют.

Портит картину недостроенный мост. Его мучают больше полугода, но конца строительства не видно. Единственное, что изменилось — мост закрыли небольшим жестяным забором. Видимо, чтобы зеваки не могли понять, делают там хоть что-то или нет.

На участках от Сокулука до Петровки укрепляют водоотводные каналы и строят два моста в селе Беловодском. Деревья для расширения трассы в Сокулукском районе тоже выпилили.

В Петровке давно сняли асфальт. Почти десять километров едешь по бездорожью со скоростью 20- 30 километров в час. Ну, хоть поливать дорогу, чтобы было меньше пыли, стали активнее. А еще почти готова к укладке асфальта одна полоса трассы. Сюда даже пригнали технику.

В Жайылском районе пока обновляют водоотводные каналы.

Проехать более или менее спокойно можно небольшой участок дороги в городе Шопокове, селах Александровке и Беловодском. Остальная трасса — бездорожье. Ездить по ней на простой легковушке — испытание как для автомобиля, так и для водителя.

Вариантов решения проблемы три — использовать по возможности объездные дороги, отказаться от поездок в этом направлении совсем или вспомнить о поезде. Поверьте, последний вариант с учетом нынешнего состояния трассы выглядит самым приемлемым — дешево, относительно комфортно и спокойно.