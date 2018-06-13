С наступлением тепла активизировали капитальный ремонт дороги Бишкек — Кара-Балта. В результате проехать по ней практически невозможно. Везде пыль, грязь и ухабы.

Строители тем временем не спешат укладывать асфальт. Даже поручение премьер-министра не заставило их ускориться.

По данным Министерства транспорта и дорог, на трассе завершили вырубку деревьев. Всего спилили и выкорчевали 3,5 тысячи стволов. Обещают по окончании работ высадить новые из расчета три за одно спиленное.

Если говорить о строительных работах, то на участках в Сокулукском районе, на выезде из Бишкека и в селе Петровка Московского района возводят насыпи, перенесли линии электропередачи и реконструируют мосты «Жыламыш» и в Сокулуке.

Мы рискнули поехать в Кара-Балту по прямой дороге, а не в объезд, как рекомендовали ГУОБДД и Министерство транспорта.

Идея оказалась, мягко говоря, провальной. Поздним вечером пятницы пробка у поста ГАИ даже не собиралась рассасываться. Машины плотным потоком в обе стороны. В пробке мы проторчали полтора часа.

Зато в деталях рассмотрели, как выполняют поручение правительства. По этой дороге мы ездим часто, так что сравнивать можем. На первый взгляд, ничего особо и не изменилось. Старый асфальт сняли больше двух месяцев назад. Тогда начали ремонт моста «Жыламыш».

В итоге на этом участке работы в основном идут именно на мосту. Строители вытаскивают старые бетонные блоки и укрепляют водоотводный канал. Но так было и месяц назад.

Изменения видны в селе Романовка Сокулукского района. Правда, радости водителям они не доставят. На участке поставили ограждения и знаки, которые говорят, что скоро и здесь начнут масштабные работы по снятию асфальта.

Значит, пробки растянутся почти до города Шопокова. Та еще перспектива, если учесть, сколько машин каждый день проезжает по трассе.

В Сокулуке расширяют мост, но проезду машин это не мешает.

Дальше дорога относительно спокойная и ровная. О том, что скоро и здесь будут пыль, грязь и проблемы с проездом, напоминают разве что развалины нескольких домов. Их сносят для расширения трассы. По проекту она состоит из четырех и шести полос.

45 километров

«Определили 284 домохозяйства, которые подпадают под снос. Министерство транспорта и дорог и независимая международная консультационная компания Eptisa подготовили план изъятия земель и переселения. В конце марта 2018 года министерство выплатило компенсации, в мае передало подрядчику оставшиесядороги для реабилитации. Жалоб на переселение и изъятие земель нет», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Вторая часть езды с препятствиями начинается в селе Петровка Московского района. Работы там начали в прошлом году: срубили деревья, выровняли половину трассы. Люди надеялись, что весной уложат асфальт. Но не тут-то было.

На поручение премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева строители отреагировали своеобразно. Машины пустили по участку неасфальтированной дороги, который усердно ровняли всю прошлую зиму. А вторую часть дороги закрыли, сняли старый асфальт и начали завозить землю, чтобы... выровнять эту часть дороги.

Между тем земляную насыпь на участке, который сделали в прошлом году, машины уже разбили, так что завозить землю и ровнять ее придется снова.

Первые «пострадавшие» от ремонта уже есть. На днях в социальной сети появилось сообщение, что автолюбитель пробил колесо рожковым ключом!

Министерство транспорта и дорог призвало к терпению. Вроде верно. Без неудобств здесь не обойтись. Пугает одно: слишком сильно методы работы подрядчика схожи с тем, как ремонтировали дорогу Балыкчи — Корумду. Два года подряд работы становились адом для отдыхающих, которые ехали на Иссык-Куль.

Скандалы и недовольство, связанные со строительством дороги Балыкчи — Корумду, чиновников, похоже, ничему не научили. Такой же сценарий сейчас на более оживленной трассе Бишкек — Кара-Балта. А дорогу будут строить до 2021 года.

Так что одного терпения тут явно не хватит. Запасайтесь валерьянкой и успокоительными.