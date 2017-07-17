На прошлой неделе премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил вовремя завершить реконструкцию дороги Бишкек — Кара-Балта и решить все проблемы, чтобы подрядчики не выбились из графика.

«Про деревья тоже не забудьте: вместо вырубленных трех тысяч деревьев должны посадить новые», — напомнил глава кабмина.

До этого для реконструкции трассы завезли спецтехнику и начали вырубать деревья. Однако поручение главы кабмина дало новый стимул для работы.

В селе Петровка Московского района уже вовсю снимают верхний слой грунта. Поверхность готовят под укладку асфальта. На дороге тем временем появились красные отметины. Таким образом рабочие отмечают будущую середину дороги. Асфальт на этом участке пока не снимают.

Чуть дальше по трассе, уже в Жайылском районе, работы пока не начались. Помечены лишь деревья, которые вырубят для будущего расширения дороги. Напомним, всего в рамках реконструкции планируют вырубить более 3 тысяч деревьев. Взамен обещают посадить на тысячу деревьев больше.