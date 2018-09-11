12:10
USD 69.64
EUR 80.58
RUB 1.00
Общество

Как сделать Бишкек чистым, обсуждают в мэрии

Проводить конкурсы на «Лучший двор» и премировать победителей предложил мэр Бишкека Азиз Суракматов на совещании, где рассматривался вопрос санитарного состояния и благоустройства города.

В нем приняли участие акимы районов, их заместители, отвечающие за благоустройство, и руководители МТУ.

Глава столичного муниципалитета отметил недостатки в уборке города.

Между центральными трассами, тротуарами и домами мусор порой лежит годами. Надо подключать жителей, искать рычаги стимулирования, благодарности. Проводить конкурсы на «Лучший двор», премировать победителей, публиковать о них статьи в СМИ.

Азиз Суракматов

«Если будут плохие результаты в МТУ, будем принимать меры», — сказал он.

Представители муниципальных органов отметили, что раньше дворники находились на балансе МТУ, потом их перевели на баланс «Тазалыка». Сейчас разрабатываются новые технологические карты, чтобы охватить те участки, которые не убирают, и заключаются договоры с МП «Тазалык» на уборку прилегающих территорий.

«Но должна быть хорошая ценовая политика, сейчас ТСЖ в среднем выплачивают дворникам от 2 до 4 тысяч сомов, но не везде уборка проходит качественно. Не все дома имеют постоянных дворников, территории убирают от случая к случаю. Но если «Тазалык» установит высокие цены, не все ТСЖ согласятся заключить контракты», — отметили на встрече представители МТУ.

«Надо систематизировать работу, тогда в городе будет чисто. То, что происходит в Бишкеке, просто неприемлемо. Надо навести порядок — поквартально, порайонно. Мы готовы выслушать ваши предложения», — сказал мэр.
Ссылка:
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане жалуются на свалку в районе проспекта Чуй и улицы Лермонтова
Все на уборку! В Кыргызстане пройдет Всемирный день чистоты
Техника, рабочие и чиновники в парке Фучика. Что происходит?
Мусорные контейнеры установили прямо на тротуаре у ЦУМа
Свалка в жилмассиве «Рухий-Мурас». МП «Тазалык» ни при чем
Мэру Бишкека рекомендовали сдать экзамен по госязыку через «Кыргызтест»
В бишкекском жилмассиве «Рухий-Мурас» не убирают мусор
Мэр Бишкека поручил оперативно отремонтировать почти 200 километров дорог
Иссык-Куль в отходах. В Каджи-Сае мусор оставили в двух метрах от озера
На пляже в селе Бостери по-прежнему мусорные завалы. Чиновники бездействуют
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Путешественник Павел Глобус не&nbsp;понимает, зачем в&nbsp;Бишкеке светофоры Путешественник Павел Глобус не понимает, зачем в Бишкеке светофоры
За&nbsp;незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева За незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева
О&nbsp;политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова
Бизнес
Интернет для бизнеса от&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV
Проголосуй за&nbsp;победителя конкурса &laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom