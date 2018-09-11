Как сделать Бишкек чистым, обсуждают в мэрии

Проводить конкурсы на «Лучший двор» и премировать победителей предложил мэр Бишкека Азиз Суракматов на совещании, где рассматривался вопрос санитарного состояния и благоустройства города.

В нем приняли участие акимы районов, их заместители, отвечающие за благоустройство, и руководители МТУ.

Глава столичного муниципалитета отметил недостатки в уборке города.

Между центральными трассами, тротуарами и домами мусор порой лежит годами. Надо подключать жителей, искать рычаги стимулирования, благодарности. Проводить конкурсы на «Лучший двор», премировать победителей, публиковать о них статьи в СМИ. Азиз Суракматов

«Если будут плохие результаты в МТУ, будем принимать меры», — сказал он.

Представители муниципальных органов отметили, что раньше дворники находились на балансе МТУ, потом их перевели на баланс «Тазалыка». Сейчас разрабатываются новые технологические карты, чтобы охватить те участки, которые не убирают, и заключаются договоры с МП «Тазалык» на уборку прилегающих территорий.

«Но должна быть хорошая ценовая политика, сейчас ТСЖ в среднем выплачивают дворникам от 2 до 4 тысяч сомов, но не везде уборка проходит качественно. Не все дома имеют постоянных дворников, территории убирают от случая к случаю. Но если «Тазалык» установит высокие цены, не все ТСЖ согласятся заключить контракты», — отметили на встрече представители МТУ.

«Надо систематизировать работу, тогда в городе будет чисто. То, что происходит в Бишкеке, просто неприемлемо. Надо навести порядок — поквартально, порайонно. Мы готовы выслушать ваши предложения», — сказал мэр.