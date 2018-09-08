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Общество

90-летие Чингиза Айтматова. Что готовят к празднованию в Анталье

В Анталье сын писателя Аскар Айтматов и Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции Ибрагим Джунусов встретились с руководством мэрий городов Антальи, Кемера и Муратпаши. Об этом 24.kg сообщила общественный деятель, телеведущая, вице-президент фонда «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Ассоль Молдокматова.

На встрече озвучены ближайшие планы празднования юбилея писателя.

Подготовка к юбилею Чингиза Айтматова в Турции набирает обороты: оговорены и получены документы на открытие парка имени писателя, где будет установлен бюст и произведена закладка капсулы под строительство библиотеки имени писателя.

Ассоль Молдокматовой
Фото Ассоль Молдокматовой. Участники встречи в Анталье

Выделено более двадцати билбордов по городу, на которых разместят фото писателя. Они напомнят о значении его творчества для мирового сообщества и духовных ценностях.

В главном концертном зале города состоялась фотовыставка уникальных кадров из жизни писателя и живописи кыргызстанских художников. На сцене представлена коллекция «Эволюция», «И дольше века», прошел концерт Марата Талантбекова.

Парк имени Чингиза Айтматова одобрен советом депутатов мэрии Муратпаши. И уже к концу осени будет заложен фундамент библиотеки имени Айтматова.
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