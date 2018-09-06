В Австралии медики исполнили предсмертное желание больного, купив ему мороженое

Врачи скорой помощи в австралийском штате Квинсленд купили умирающему пациенту карамельное мороженое, которое тот хотел съесть перед смертью. Об этом сообщили на странице Facebook службы скорой помощи Квинсленда.

Жена 72-летнего Рона Маккартни вызвала врачей, чтобы они отвезли ее мужа с терминальной стадией рака в больницу для паллиативного ухода.

В машине скорой помощи пациент сказал, что последние несколько дней он почти ничего не ел. На вопрос о том, чего бы ему хотелось, пациент ответил, что съел бы порцию карамельного мороженого.

Жена Маккартни поблагодарила врачей за заботу и внимание. Дочь больного рассказала Би-би-си, что он умер 1 сентября после 17 лет борьбы с раком поджелудочной железы. По ее словам, забота врачей растрогала отца, а карамельное мороженое — последнее, что он смог съесть сам.