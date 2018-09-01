Смерть ребенка в детском саду. Уголовного дела не будет

В детском саду № 40 в Оше 28 августа скончался ребенок, но уголовное дело милиция не возбудила. Об этом 24.kg сообщили в УВД.

По его данным, это девочка трех лет. Ее родители не стали писать заявление и отказались от судебно-медицинской экспертизы. Выяснилось, что девочка страдала эпилепсией, но родственники сознательно скрыли этот факт от администрации детского дошкольного учреждения, опасаясь, что ребенка не примут в детский сад.

По словам заведующей детсада, мать девочки сказала, что не имеет претензий к работникам учреждения.

Девочка воспитывалась в данном детском саду с февраля 2018 года.