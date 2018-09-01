Путеводитель по городам Кыргызстана. Баткен

Село Баткен образовали в апреле 1934 года как районный центр одноименного района. В 2000-м из трех западных районов Ошской области сформировали Баткенскую область. В том же году Баткену придали статус города.

Как добраться

Фото из Интернета. Баткенский аэропорт

В Баткене работает аэропорт. Он расположен юго-восточнее населенного пункта и в 184 километрах от аэродрома «Ош». В 2014 году ему присвоен статус международного.

Вблизи аэропорта одна из главных улиц города – Сыдыкова. Расстояние от автовокзала до аэропорта составляет 1,2 километра . Из аэропорта в Баткен, Ош и города соседнего Таджикистана можно доехать на маршрутных такси.

Что посмотреть

Фото ИА «24.kg». Туристические места Баткена

В Баткенской области более 530 ледников, большая часть которых находится на северных склонах Алайского хребта.

Область граничит с девятью районами Таджикистана и шестью районами Узбекистана. Это единственная область страны, на территории которой есть анклавы соседних государств — Узбекистана (Джангайл, Сох, Чон-Гара и Шахирмардан) и Таджикистана (Ворух и Западная Калача).

Фото из Интернета. Цветок Айгуль

В Баткенской области растет редкий цветок Айгуль (рябчик Эдуарда), занесенный в Красную книгу. Семена цветка прорастают только через семь лет, а еще через семь появляется первый цветок. Каждый год прибавляется по одному бутону, таким образом по ним можно сосчитать, сколько растению лет.

Самое популярное место в Баткене — скульптурный комплекс «Манас Ордо». Известный скульптор Тургунбай Садыков, чьи статуи украшают и Бишкек (ансамбль «Манас» перед филармонией), — уроженец области. Он создал копию скульптуры богатыря, его воинов, друзей и семьи.

Самая низкая точка рельефа нашей страны находится в Баткене.

Пещера Кан-и-Гут, или так называемый Рудник погибели, является одной из самых изученных в Средней Азии. Ее название связывают с кокандским Худояр ханом. При нем осужденных на казнь спускали в пещеру на поиски сокровищ и для добычи серебра. Все они должны были погибнуть в лабиринтах многочисленных подземных пространств или добраться до спрятанных в их глубинах сокровищ. Если осужденные возвращались без каких-либо данных о месте расположения кладов, их просто убивали или снова отправляли в подземное царство. Из-за страха смерти по возвращении они придумывали самые невероятные истории.

Первые сведения о Кан-и-Гуте имеются в трудах Авиценны. Он писал: «Мудрецы сокрыли все золото и украшения мира в разных местах, и завладеть этим нелегко. Так, например, в стране Мавераннахра есть город, лежащий среди гор, по имени Исфара. В его области есть место, именуемое Гут. Мудрецы оставили сокровища в том месте и наложили на них заклятие. Описаниям и рассказам об этом нет числа».

Аномально высокая ионизация воздуха пещеры осталась загадкой для исследователей. Высказано предположение о возможном присутствии радиоактивных руд в неисследованных более глубоких ходах пещеры.

Фото из Интернета. Статуя «Эркиндик» на площади

В центре города установлена еще одна копия памятника из Бишкека – статуя «Эркиндик». Баткенцы неоднократно просили отреставрировать разрушающуюся «Свободу».

Выше села Кан Баткенской области расположена крепость Кудаяр хана. Местный житель Азамат Ормонов вспоминает о рассказах аксакалов: «Когда крепость строилась, там не было воды. Работали тысячи и тысячи людей. Строительный материал - глину, камни и воду - приходилось таскать наверх издалека. На расстоянии от села Тунук-Суу до крепости стояли люди в два ряда и передавали воду из рук в руки. Старики говорили, что на стройку были пригнаны сотни людей, они вставали в длинную живую цепочку и передавали емкости с водой из рук в руки в любую погоду. Провинившихся и непокорных замуровывали тут же в стены, обнаружены останки людей, завернутых в чапан».

В исторических источниках сведений о крепости почти не сохранилось.

Что привезти

Фото из Интернета. Баткенские абрикосы

Баткен знаменит абрикосом. Раньше фрукты скупали предприниматели из Узбекистана и Таджикистана. Сейчас фермеры сами производят готовую продукцию из отечественного сырья и экспортируют товар в США, Украину, Россию и Турцию.

Фото из Интернета. Выращивание риса на полях Баткена

Баткенский рис «Ак турпак» не менее известен, чем узгенский. Название переводится как «белая глина». Рис отличается белизной и легкостью. Местные жители стараются готовить из него диетические блюда.