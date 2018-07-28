Путеводитель по городам Кыргызстана. Узген

Узген называют маленьким городом с большой историей. Он действительно небольшой, а главные достопримечательности расположены в одном месте, но исследовать их можно бесконечно. Каждый кирпич Узгенского минарета имеет особую ценность.

Как добраться

Фото из Интернета. Панорама города Узгена

Узген находится недалеко от южной столицы Кыргызстана, в 55 километрах . Проще всего прилететь в аэропорт Оша, а оттуда уже на машине отправиться в Узген. Время в пути — полтора часа.

Ранее ИА «24.kg» уже рассказывало, как добраться в аэропорт Оша. Из ошского аэропорта можно вылететь в Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сургут, Урумчи. По внутренним рейсам летают самолеты Ош — Тамчи, Ош — Бишкек.

Что посмотреть

Фото ИА «24.kg». Туристические места Узгена

Город зародился в начале I тысячелетия как торговое поселение Уз, через которое проходили караванные тропы из Самарканда в Кашгар.

Главная достопримечательность — Узгенский минарет высотой 27,5 метра , построенный в начале XII века, когда город являлся столицей государства Караханидов. Он выстроен из жженого кирпича разнокалиберного размера, который ажурной кладкой уложен в несколько орнаментальных поясов.

Фото из Интернета. Узгенский минарет

Архитектурный комплекс Узгена изображен на национальной валюте Кыргызстана достоинством 50 сомов.

Рядом находятся мавзолеи караханидских правителей. Их фасады обращены на юго-запад, образуя одну площадь. На юге площадь обрывается рекой Кара-Дарьей, а на юго-западе переходит в древний некрополь XIII-XIV веков.

Фото из Интернета. Мавзолеи караханидских правителей

В северном мавзолее, как считают местные жители, погребен Султан Санджар-Мази (потомок Джагатая — второго сына Чингисхана) или Султан Ильчи-Мази (потомок беков-сподвижников Бабура). В среднем мавзолее, возможно, похоронена мать султана, однако существует и другая версия. Может быть, в древних мазарах погребены легендарный Клыч-Бурхан-хан с отцом и матерью. Народ окрестил его «узгенским Гераклом» и сложил о нем легенды, что он якобы избавил жителей от дракона, пожиравшего девушек и юношей несчастной страны.

Фото из Интернета. Надписи на стенах мавзолея

Однако легенды не совпадают с научными фактами. Расшифровав надписи на постройках, ученые установили, что мавзолей поставлен в честь «члена династии Илеков Тугрул Кара Хакан Хусейна, сына Хасана, сына Али, умершего в день среды четвертого месяца в 547 году».

Первый кыргызский космонавт Салижан Шарипов — уроженец Узгена.

Между Узгеном и селом Кара-Кульджа находятся Кара-Дарьинское городище III-IV веков до н.э и городище Шоро-Башат с обширными руинами времен Кушанского царства. Недалеко от города расположена зона отдыха Кара-Шоро с одноименным источником минеральных вод.

Фото из Интернета. Национальный парк Кара-Шоро

До 1956 года часть города, в которой проживали эстонцы, называлась Ууса-Хенти.

Недалеко от архитектурных памятников находятся здания местной администрации и памятники прославленным соотечественникам. Над ними возвышается памятник Манасу.

Традиции Узгенского базара остаются неизменными более 100 лет. Рынок — это центр жизни Узгена. Его можно посетить, чтобы купить сухофрукты, специи и рис.

В 1906 году полковник русской армии Густав Маннергейм находился в Узгене с экспедицией. В Оше, Алае и Узгене он сделал ряд уникальных снимков и даже встретился с Курманджан даткой.

Фото Густава Маннергейма. Узгенский рынок

Что привезти

Узгенский рис «Девзира» всемирно известен. Он славится не только удивительным вкусом, но и способностью усваиваться на 98 процентов.

Красновато-бурый рис «Девзира» выращивают на всей территории Ферганской долины, но именно в Узгене идеально сочетаются климатические условия, минеральный состав почв, ландшафт, подходящий для устройства террас, и, конечно, старинные традиции возделывания риса.

Фото из Интернета. Узгенский рис

«Девзира» — самый дорогой, элитный рис, который считается наиболее подходящим для приготовления плова. Бытует мнение, что приготовить праздничный плов смогут только умелые кулинары. Однако это не так. Узгенский рис предназначен именно для плова, поэтому вкусное блюдо получится даже у новичка.