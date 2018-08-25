Путеводитель по городам Кыргызстана. Кара-Балта

Кара-Балта считается одним из самых молодых городов Кыргызстана. Хотя первые земледельческие поселения возникли в этих краях Чуйской долины еще в V—VIII веках. После нашествия Чингисхана с XIV до XIX века здесь жили племена кочевников и скотоводов. В советские годы Кара-Балта стала промышленным городом. Его верхняя часть была закрытой и называлась «почтовый ящик Фрунзе-33».

Как добраться

Фото из Интернета. Железнодорожная станция Кара-Балта

Ежедневно из Бишкека в Кара-Балту отправляются два поезда – один со столичного железнодорожного вокзала, другой со станции «Пишпек». Время в пути – 1,5 часа. Взрослый билет стоит 26 сомов, детский – 9 сомов.

Поезда стали отличной альтернативой маршруткам, тем более сейчас, когда активно идет реконструкция трассы Бишкек – Кара-Балта. Стоимость проезда на маршрутках – от 60 сомов. Но дорога займет 2-2,5 часа с учетом пробок, объездов и местами бездорожья.

Кара-Балта - один из крупнейших транспортных узлов Чуйской области: с запада на восток его пересекают железнодорожная линия Ташкент – Тараз – Бишкек - Балыкчи и автомагистраль Ташкент – Бишкек - Алматы, имеющие межгосударственное значение.

Что посмотреть

Фото ИА «24.kg». Туристические места Кара-Балты

Арабские и китайские источники свидетельствуют, что на Великом шелковом пути в VI-VII веках нашей эры в Чуйской долине зарождались торгово-ремесленные поселения. В арабских источниках упомянуты Тараз (Джамбул), Кулан (Мерке), Нузкет (Кара-Балта), Харон (Беловодское), Джул (Сокулук), Сарыг, Суяб, Навкат.

Нузкет – одно из самых крупных средневековых поселений Чуйской долины. На базарах города шли бурная торговля и обмен товарами, а работы его ремесленников уходили в дальние страны по Шелковому пути.

Фото из Интернета. Улицы города Кара-Балта

В городе изготавливали керамические изделия, как ручным способом, так и на гончарном круге. Мастера-художники Нузкета отличались виртуозностью.

Там, где возвышается новый православный храм, учащиеся Петропавловской средней школы - члены краеведческого клуба «Барс» - нашли статую индийского Будды высотой 120 сантиметров, выполненную из красного гранита и датируемую VII веком.

Путешественник Василий Бартольд в «Отчете о поездке в Среднюю Азию с научной целью в 1893-1894 годах» писал: «Около двух следующих станций Чалдыбара и Кара-Балты есть остатки больших кокандских (сартовских) укреплений. Обе крепости имеют вполне аналогичное устройство: крепость окружена валом в виде неправильного четырехугольника: внутри нее, именно в северо-западном углу, находится еще возвышение, окруженное стеной из сырцовых кирпичей, среди сырца встречаются также целые обожженные кирпичи и их обломки. Вход в крепость одна – в восточной стороне, кроме этого пространства крепости, со всех сторон были окружены непроходимыми болотами; болото около Кара-Балты теперь отчасти уже высохло. Кара-балтинская крепость носит у местных жителей название Шиш-Тепе, основание ее приписывается Соломону… К востоку от селения находится еще турткуль, он представляет большой плоский холм с бугристой поверхностью, насыпанный из почвы и ясно разделенный на две половины широкой ложбиной. Холм окружен рвом в виде болота, сплошь заросшего камышом. В турткуле и около него при раскопках находили золотые и серебряные вещи, удила, обложенные золотом».

Фото из Интернета. Кара-Балтинский рынок

Сейчас на месте городища расположен рынок Кара-Балты.

В годы СССР верхняя часть была закрытым «почтовым городом» с засекреченными производствами, включая Кара-Балтинский горнорудный комбинат, который является крупнейшим предприятием в Центральной Азии по переработке ураносодержащей руды.

На въезде в город установлен памятник Жайыл баатыру. Рядом работает культурный центр, где собраны его личные вещи – посуда, одежда и воинские доспехи. Его могилу нашли в казахстанской степи возле города Мерке спустя 300 лет после захоронения. Там также возведен мемориал.

В Кара-Балте единственный в Кыргызстане мужской монастырь, названный в честь Казанской иконы Божьей Матери. Сначала там располагалась женская обитель, которую перевели в Балыкчи.

Фото из Интернета. Православный храм и монастырь

Бывший прихожанин - житель села Калининского Федор переехал в Россию и обосновался в Москве. Поначалу шло все хорошо, да вдруг он занемог. Врачи уже посоветовали родным готовиться к похоронам. И вот на смертном одре Федор вдруг очнулся - ему привиделось в бреду, что дверь в комнату отворилась и вошла женская фигура в зеленом цветастом сарафане. Она прямиком направилась к умирающему Федору со словами: «Я Матронушка. Вставай, Федор, что же ты не встаешь, если совершенно здоров? Вставай и отвези меня в монастырь в Кыргызстан к сестрам». Федор вспоминает, что очнулся, но рядом никого не было. Матронушки и след простыл! А Федор поверить не мог, что поднялся и почувствовал себя здоровым человеком. В благодарность он заказал огромную икону Матрены Московской и икону «Неупиваемая чаша» и привез ее в Свято-Казанский храм Кара-Балты.

133 километра

Через город протекает. Ее образует слияние горных речушек Абла, Коль и Туюк. Длина реки в целом составляет

Что привезти

Восьмого марта 1933 года в Кара-Балте открыли сахарный завод. Он дал мощный импульс развитию свекловодства в районе, животноводства, других отраслей сельского хозяйства, призванных обеспечивать продуктами питания большую армию рабочих, а перерабатывающие предприятия — сырьем.

Фото из Интернета. Офисное здание сахарного завода

В годы войны он обеспечивал сахаром армию. При нем построили глицериновый завод. Глицерин нужен был фронту как антиобледенитель и основа для производства каучука. В то же время шло строительство спиртового завода. Первый спирт получили в 1943 году. Когда потребность в глицерине отпала, все силы бросили на развитие спиртового производства.

Водка «Кара-Балта» была популярна в 1990-е годы. Продукция выпускалась в бутылках объемом 0,5 литра, 0,7 литра, 1 литр и 1,75 литра. Она не отправлялась на экспорт, но стала известной в соседних странах. Ее представляли на выставках в Германии и Италии, где она получила призовые места. Сейчас ее не производят.

Фото из Интернета. Современные ковры

В советские годы в Кара-Балте работал ковровый комбинат. Крупного производства уже нет, но ковровое дело не заброшено. Элитным считается жаккардовый ковер, изготовленный из большого количества нитей, что позволяет создавать удивительный орнамент.