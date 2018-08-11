Путеводитель по городам Кыргызстана. Токмак

Токмак основан как кокандская крепость на месте города Баласагун в 1825–1830 годы. Позже его захватили русские войска, а спустя несколько лет на развалинах крепости отстроили новый город.

Токмак недолго был уездным городом. Зимой 1878 года из-за ледяного затора на реке Чу произошло наводнение. Именно по этой причине центр перенесли в Пишпек. Не случись этого, Токмак мог стать столицей республики.

Как добраться

Токмак расположен в восточной части Чуйской долины, на левом берегу реки Чу. Расстояние от Бишкека до города — 60 километров .

Добраться можно на автомобильном транспорте по старой дороге, проходящей через села или по объездной трассе. С Восточного автовокзала ходят маршрутки. Кроме того, ежедневно курсирует поезд Бишкек — Токмак. Железнодорожный билет стоит всего 26 сомов.

Что посмотреть

Фото ИА «24.kg». Туристические места Токмака

В Токмаке установлено несколько самолетов, несмотря на то, что в городе нет аэропорта. Объясняется это тем, что здесь, как и в Канте, находилась крупная авиабаза. Чуйская долина была известна военными аэродромами, а через Фрунзенское военно-авиационное училище прошли теперь уже два бывших президента.

Бывший глава Египта Хосни Мубарак в 1959–1960 годах окончил училище, летал на бомбардировщиках Ил-28 и Ту-16.

Экс-президент Сирии Хафиз Асад во время Суэцкого кризиса совершал разведывательные полеты над северной и восточной Сирией. В 1957 году, когда он был командиром эскадрильи, его отправили в СССР, где он обучался пилотированию МиГ-17.

В Бишкеке у здания Национальной гвардии КР на улице Киевской установлен памятник-самолет, в котором чуть не разбился под Токмаком курсант из Сомали, оказавшийся африканских королевских кровей.

Сомалиец полетел на сложный пилотаж самостоятельно. Самолет в зоне крутится, а летчик не отвечает. Оказалось, что на боевом развороте сомалиец потерял скорость, вывел машину на режим сваливания, испугался и выпрыгнул! Самолет летал без летчика 23 минуты, до полной выработки топлива, и сел практически целым на склон в районе Токмака.

В 70-х годах в Токмаке появился еще один самолет — Ил-28. Установили его как напоминание о том, что город когда-то был одним из центров авиационной подготовки.

Теперь на взлетной полосе военного аэродрома проводят чемпионаты по картингу.

В 2009 году в Токмаке появился памятник Манап-бию. Этот герой в 1619-1625 годах стоял во главе кыргызских и казахских войск, сражавшихся против джунгарских завоевателей. Согласно данным историков, решающая битва произошла в 1625 году на берегу реки Или, где джунгары потерпели поражение и вынуждены были отступить в Сибирь. Во время битвы Манап-бий был тяжело ранен и погиб.

В 1912 году в Токмаке открылась первая библиотека. С ней связана неприятная история. Решением местного горкенеша в марте 2010 года строение, где расположено книгохранилище, было передано в частные руки. Документ одобрил экс-мэр Токмака Канатбек Исаев. В токмакской мэрии отмечают, что это решение было незаконным, поскольку здание библиотеки представляет историческую и архитектурную ценность.

В Запорожской области Украины тоже есть город Токмак. Он образовался на одноименной реке в 1784 году.

Интересен для посещения и городской парк. Ранее здесь находилась церковь, впоследствии ставшая Домом культуры. К слову, здание ДК сгорело в 1974 году.

Фото ЦГА КФФД КР. Церковь в городском парке, 1932 год

Самая знаменитая достопримечательность Токмака — башня Бурана, часть города Баласагун. Она находится в 12 километрах от города по дороге к живописному ущелью Кегети.

Вокруг подножия башни найдены свидетельства о кирпичных фундаментах зданий. Археологи считают, что древний город простирался гораздо дальше башни, вмещая в себя магазины, базары, бани и жилые дома.

В 1895 году Токмакский уезд был закрыт для переселенцев. Богарные земли наиболее развитой части Чуйской долины полностью использовали предыдущие переселенцы: с 1891 по 1892 год в европейской части России был неурожай, в результате этого в Семиречье самовольно прибыло 1 тысяча 769 семей.

Что привезти

Путешественник Михаил Венюков в своих воспоминаниях «Путешествия по окраинам русской Азии и записки о них» рассказывает, как привез в Омск из экспедиции шкуру тигра: «Иногда камыши столь высоки, что достигают трех сажень. Тут настоящее царство кабанов и даже тигров. Вообще, тигр известен во всей Средней Азии по степным местам, преимущественно в приречных камышах и рощах. Даже около Верного бьют тигров, и мне удалось кожу молодого экземпляра привезти оттуда в Омск. В 1860 году, когда я ездил смотреть Иссык, в горной долине реки Чу появился тигр, внушавший большие опасения моим спутникам-казакам».