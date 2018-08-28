Минздрав: Все больные сибирской язвой в Кара-Кульдже выписаны

Все больные, которых госпитализировали в Кара-Кульдже с сибирской язвой, выписаны. Об этом 24.kg сообщила заведующая отделом общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Бактыгуль Исмаилова.

«После поступления больных, пока не завершился инкубационный период (средняя его продолжительность — 14 дней), врачи провели подворовой обход соседей и людей, которые принимали участие в убое больного скота или употребляли его мясо. Кроме того, врачи провели разъяснительную работу среди населения района», — сообщила она.

Напомним, 15 августа в Кара-Кульдже 12 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. Позже диагноз подтвердился.