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Общество

Минздрав: Все больные сибирской язвой в Кара-Кульдже выписаны

Все больные, которых госпитализировали в Кара-Кульдже с сибирской язвой, выписаны. Об этом 24.kg сообщила заведующая отделом общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Бактыгуль Исмаилова.

«После поступления больных, пока не завершился инкубационный период (средняя его продолжительность — 14 дней), врачи провели подворовой обход соседей и людей, которые принимали участие в убое больного скота или употребляли его мясо. Кроме того, врачи провели разъяснительную работу среди населения района», — сообщила она.

Напомним, 15 августа в Кара-Кульдже 12 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. Позже диагноз подтвердился.
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