Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 30 августа временами дожди, грозы. Воздух прогреется до +23 градусов. День уменьшился до 13 часов 17 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Босого, Куланак, Улан);
- 9.00-15.00 — улицы Ибраимова, 33, 35, Чокморва, 1, 3, 5, 7, Гоголя, 6, 8, Боконбаева, 3, 5, 7;
- 13.00-18.00 — «Городок строителей», 1-8, 10-16;
- 9.00-17.00 — проспект Ч.Айтматова, улицы Бакаева, Гагарина, Алтымышева, Табалдиева, Джаманбаева, Тоголока Молдо, Тыныстанова, 219, переулок Джальский;
- 9.30-18.00 — улицы Васильева, Исанова, Ананьева, Кожобергенова, Береговая, Северная, переулок Самарский;
- 9.30-17.00 — улица Азия, Калкагар, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Термечикова, 11, 12, 19-я улицы).
- район, ограниченный улицами Толстого, Крылова, Алыбаева, Осмонова;
- улица Толстого, № 95а, 95, 97, 99, 101.
Памятные даты
День архивиста Кыргызской Республики
30 августа 1926 года облисполком Киргизской автономной области (КАО) принял постановление «Об организации архивного дела КАО и приведении в порядок архивного материала при учреждениях».
Систему учреждений Государственного архивного агентства составляют три центральных, восемь областных государственных архивов, государственные архивы Бишкека и Оша, 53 райгоргосархива.
На хранении находятся 17 тысяч 142 фонда объемом более 3 миллионов 500 тысяч единиц на бумажной основе. Кроме того, более 16 тысяч кино-, более 85 тысяч фото-, более 6 тысяч фоно- и более 200 видеоединиц хранимых документов.
В архивной отрасли Кыргызстана работает более 5 тысяч человек.
Начался первый Всемирный съезд кыргызов
30-31 августа 1992 года в Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула состоялся первый Всемирный съезд кыргызов, на котором принято решение об образовании Международного фонда возрождения кыргызов. Его председателем избран народный писатель Кыргызстана Тологон Касымбеков.
В Бишкек прибыли кыргызы почти из двух десятков зарубежных стран, на его проведение понадобилось 22 миллиона рублей.
Запущен первый агрегат Камбаратинской ГЭС-2
Проектирование станции началось в 1970-х годах, строительство — в 1986 году, но в начале 1990-х годов его приостановили. Возобновить строительство удалось только в 2007-м.
Запуск первого гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 постоянно откладывали. Сначала его планировали на декабрь 2009 года, затем — на весну 2010-го, а новое руководство республики перенесло его на лето. 30 августа 2010 года объявлено о долгожданном запуске станции, символическую красную кнопку нажала президент Роза Отунбаева.
Общие затраты на строительство и запуск первого гидроагрегата составили примерно 9 миллиардов сомов.
27 ноября организован пресс-тур на новый агрегат, чтобы показать, что он действительно запущен. О том, как это было, можно почитать в материале журналиста 24.kg.
Люди, которые меняли мир
Родился боксер Орзубек Назаров
Родился в 1966 году в Канте. Многократный чемпион СССР, Японии, Европы, Азии и Океании, семикратный чемпион мира среди боксеров-профессионалов по версии WBA.
Назаров начал заниматься боксом с 10 лет у тренера Геннадия Аноприева. Любил работать с дальней дистанции, бросая легкие джебы и скрывая свой могучий удар левой. Чтобы остановить соперника, он непрерывно бомбардировал корпус.
На любительском ринге из 165 боев выиграл в 153, на профессиональном ринге провел 27 боев, выиграл 26, из них 20 нокаутом.
За свои спортивные достижения награжден памятной медалью «1000 лет эпоса «Манас», медалью «Данк».
У кого намечается той
Мелис Райымкулов
Родился 30 августа 1965 года. Аким Панфиловского района Чуйской области.
Улукбек МариповРодился 30 августа 1979 года в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Председатель Счетной палаты КР.
Куда сходитьКультура
- в Оlolo art Studio состоится книжный четверг.
Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- Кубок президента Кыргызстана по кок-бору.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- Старая площадь, 9.15 — передача 22 оснащенных машин и снаряжения для спасательных подразделений;
- ПЦ «Вечерний Бишкек», 11.00 — круглый стол «Проект «Безопасный город»: реалии и перспективы»;
- ПЦ «Кабар», 12:00 — презентация настольной национальной игры «Кок-бору»;
- 15.00 — пресс-конференция «Итоги I созыва Евразийских ПЕН клубов «Вместе»»;
- отъезд от здания мэрии Бишкека, 10.00 — открытие после капитального ремонта улицы Толстого;
- ПЦ АКИpress, 10.30 — сотрудники ГП «Кыргызтемиржолу» обратятся к президенту;
- 11.00 — Б.Кудайбергенов, Р.Разаков назовут имена коррупционеров.
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