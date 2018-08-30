Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 30 августа временами дожди, грозы. Воздух прогреется до +23 градусов. День уменьшился до 13 часов 17 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Босого, Куланак, Улан);

9.00-15.00 — улицы Ибраимова, 33, 35, Чокморва, 1, 3, 5, 7, Гоголя, 6, 8, Боконбаева, 3, 5, 7;

13.00-18.00 — «Городок строителей», 1-8, 10-16;

9.00-17.00 — проспект Ч.Айтматова, улицы Бакаева, Гагарина, Алтымышева, Табалдиева, Джаманбаева, Тоголока Молдо, Тыныстанова, 219, переулок Джальский;

9.30-18.00 — улицы Васильева, Исанова, Ананьева, Кожобергенова, Береговая, Северная, переулок Самарский;

9.30-17.00 — улица Азия, Калкагар, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Термечикова, 11, 12, 19-я улицы).

район, ограниченный улицами Толстого, Крылова, Алыбаева, Осмонова;

улица Толстого, № 95а, 95, 97, 99, 101.

Памятные даты

День архивиста Кыргызской Республики

Фото letters.archive.kg. Центральный государственный архив представил к 70-летию Победы в ВОВ виртуальную выставку «Письма с фронта»

30 августа 1926 года облисполком Киргизской автономной области (КАО) принял постановление «Об организации архивного дела КАО и приведении в порядок архивного материала при учреждениях».

Систему учреждений Государственного архивного агентства составляют три центральных, восемь областных государственных архивов, государственные архивы Бишкека и Оша, 53 райгоргосархива.

На хранении находятся 17 тысяч 142 фонда объемом более 3 миллионов 500 тысяч единиц на бумажной основе. Кроме того, более 16 тысяч кино-, более 85 тысяч фото-, более 6 тысяч фоно- и более 200 видеоединиц хранимых документов.

В архивной отрасли Кыргызстана работает более 5 тысяч человек.

Начался первый Всемирный съезд кыргызов

Фото foto.kg. Президиум Первого всемирного курултая кыргызов

30-31 августа 1992 года в Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула состоялся первый Всемирный съезд кыргызов, на котором принято решение об образовании Международного фонда возрождения кыргызов. Его председателем избран народный писатель Кыргызстана Тологон Касымбеков.

В Бишкек прибыли кыргызы почти из двух десятков зарубежных стран, на его проведение понадобилось 22 миллиона рублей.

Запущен первый агрегат Камбаратинской ГЭС-2

Проектирование станции началось в 1970-х годах, строительство — в 1986 году, но в начале 1990-х годов его приостановили. Возобновить строительство удалось только в 2007-м.

Запуск первого гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 постоянно откладывали. Сначала его планировали на декабрь 2009 года, затем — на весну 2010-го, а новое руководство республики перенесло его на лето. 30 августа 2010 года объявлено о долгожданном запуске станции, символическую красную кнопку нажала президент Роза Отунбаева.

Общие затраты на строительство и запуск первого гидроагрегата составили примерно 9 миллиардов сомов.

27 ноября организован пресс-тур на новый агрегат, чтобы показать, что он действительно запущен. О том, как это было, можно почитать в материале журналиста 24.kg.

Люди, которые меняли мир

Родился боксер Орзубек Назаров

Фото РИА Новости

Родился в 1966 году в Канте. Многократный чемпион СССР, Японии, Европы, Азии и Океании, семикратный чемпион мира среди боксеров-профессионалов по версии WBA.

Назаров начал заниматься боксом с 10 лет у тренера Геннадия Аноприева. Любил работать с дальней дистанции, бросая легкие джебы и скрывая свой могучий удар левой. Чтобы остановить соперника, он непрерывно бомбардировал корпус.

На любительском ринге из 165 боев выиграл в 153, на профессиональном ринге провел 27 боев, выиграл 26, из них 20 нокаутом.

За свои спортивные достижения награжден памятной медалью «1000 лет эпоса «Манас», медалью «Данк».

У кого намечается той Мелис Райымкулов Родился 30 августа 1965 года. Аким Панфиловского района Чуйской области. Улукбек Марипов Родился 30 августа 1979 года в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Председатель Счетной палаты КР. Родился 30 августа 1979 года в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Председатель Счетной палаты КР.

Куда сходить

в Оlolo art Studio состоится книжный четверг.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Кубок президента Кыргызстана по кок-бору.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

Старая площадь, 9.15 — передача 22 оснащенных машин и снаряжения для спасательных подразделений;

ПЦ «Вечерний Бишкек», 11.00 — круглый стол «Проект «Безопасный город»: реалии и перспективы»;

ПЦ «Кабар», 12:00 — презентация настольной национальной игры «Кок-бору»;

15.00 — пресс-конференция «Итоги I созыва Евразийских ПЕН клубов «Вместе»»;

отъезд от здания мэрии Бишкека, 10.00 — открытие после капитального ремонта улицы Толстого;

ПЦ АКИpress, 10.30 — сотрудники ГП «Кыргызтемиржолу» обратятся к президенту;

11.00 — Б.Кудайбергенов, Р.Разаков назовут имена коррупционеров.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.