Пикет против коррупции. Чиновники объяснили, почему уволили пресс-секретаря

Гостехинспекция разъясняет, почему руководитель ведомства принял решение об увольнении пресс-секретаря Анары Мамбеталиевой.

В связи с тем, что Анара Мамбеталиева опубликовала в социальной сети пост о систематических финансовых и кадровых нарушениях в Гостехинспекции КР, директором ведомства было принято решение о создании комиссии для служебного расследования. Комиссия, изучив все материалы, приняла решение передать их в Счетную палату и Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки.

В ведомстве отмечают, что Анара Мамбеталиева в нарушение Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» у приемной руководителя ведомства по собственной воле и в рабочее время устроила несанкционированную сидячую забастовку. В связи с этим дисциплинарная комиссия Гостехинспекции в рамках своих полномочий рассмотрела вопрос.

Анара Мамбеталиева отказалась от предоставления объяснительной записки, где могла бы указать причины своего поступка.

Дисциплинарная комиссия рекомендовала освободить пресс-секретаря ведомства.