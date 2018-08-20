Штормовое предупреждение МЧС: Понижение температуры, дожди, в горах снег

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. По данным ведомства, 21 и 22 августа ночью на большей части территории республики временами дожди, грозы, на летних пастбищах, расположенных в горных районах, — переход дождя в снег, в высокогорных районах — снег.

Синоптики отмечают, что в предгорных и горных районах Чуйской области и на востоке Иссык-Кульской области ожидаются интенсивные осадки. Температура воздуха по всей территории страны понизится.

В МЧС предупреждают, что неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.