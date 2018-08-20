11:51
USD 69.46
EUR 79.16
RUB 1.04
Общество

Штормовое предупреждение МЧС: Понижение температуры, дожди, в горах снег

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. По данным ведомства, 21 и 22 августа ночью на большей части территории республики временами дожди, грозы, на летних пастбищах, расположенных в горных районах, — переход дождя в снег, в высокогорных районах — снег.

Синоптики отмечают, что в предгорных и горных районах Чуйской области и на востоке Иссык-Кульской области ожидаются интенсивные осадки. Температура воздуха по всей территории страны понизится.

В МЧС предупреждают, что неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

 
Ссылка:
просмотров: 2294
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане штормовое предупреждение: ливни и грозы
Штормовое предупреждение. Возможен сход селей
Штормовое предупреждение. В воскресенье похолодает
И снова штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода
Штормовое предупреждение: дожди, грозы, в горных районах снег
В Кыргызстане похолодает. МЧС распространило штормовое предупреждение
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Скончалась Салтанат Саматова Скончалась Салтанат Саматова
У&nbsp;экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал У экс-президента страны Алмазбека Атамбаева появился еще один телеканал
К&nbsp;чему привела вырубка в&nbsp;Бишкеке: 62&nbsp;градуса по&nbsp;Цельсию. Эксперимент журналистов К чему привела вырубка в Бишкеке: 62 градуса по Цельсию. Эксперимент журналистов
Бизнес
Новый магазин O!Store в&nbsp;самом центре Бишкека. Спешите на&nbsp;СКИДКИ! Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!
III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom
Коллектив ОАО &laquo;МАМ&raquo; выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева Коллектив ОАО «МАМ» выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева
Как посетить офис мобильного оператора, не&nbsp;вставая с&nbsp;места? Как посетить офис мобильного оператора, не вставая с места?