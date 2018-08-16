Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 августа: без осадков, но не сильно жарко

В Кыргызстане 17 августа без осадков. Ветер западный 4- 9 метров в секунду, сообщил Кыргызгидромет.

В Бишкеке температура воздуха ночью +19, днем +32 градуса. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +20 градусов, днем до +35 градусов. В горных районах кратковременные дожди и грозы.

В Нарынской области температура +15 градусов ночью и +29 градусов днем. В высокогорных районах кратковременные дожди, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

В Иссык-Кульской области днем +17 градусов, днем +26 градусов. В высокогорных районах кратковременные дожди, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

В Таласской области температура ночью +16, днем до +31 градуса. В горных и предгорных районах кратковременные дожди и грозы.