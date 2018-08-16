16:15
USD 69.49
EUR 78.71
RUB 1.05
Общество

Закончился, не начавшись. Чиновники Новоульяновска опровергли гей-парад

Сотрудник администрации российского города Новоульяновска пояснил, что глава муниципального образования Геннадий Деникаев запретил гей-парад. Об этом сообщают местные СМИ.

«Уже не будет. Глава города у нас не в курсе был об этом мероприятии, поэтому он запретил», — сказали в администрации Новоульяновска.

Ранее на своей странице в Facebook активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев сообщил, что первый в России гей-парад пройдет в селе Яблоневом Ульяновской области 26 августа. В селе проживает всего семь человек. Поселок Яблоневый находится в двух километрах от Новоульяновска, в котором изначально организаторы планировали провести шествие. В нем всего одна улица.

Николай Алексеев также подавал заявки на проведение гей-парада в селе Панская Слобода в Ульяновской области, а также в администрации Сызрани, Октябрьска, Жигулевска и Тольятти.
Ссылка:
просмотров: 375
Версия для печати
Материалы по теме
Первый в России гей-парад пройдет в селе с населением в семь человек
Популярные новости
Скончалась Салтанат Саматова Скончалась Салтанат Саматова
Взрыв в&nbsp;Бишкеке. Что известно о&nbsp;бизнесмене и&nbsp;бывшем чекисте Александре Гайдукове Взрыв в Бишкеке. Что известно о бизнесмене и бывшем чекисте Александре Гайдукове
В&nbsp;мусульманской стране надели на&nbsp;девушек-полицейских шортики В мусульманской стране надели на девушек-полицейских шортики
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
Бизнес
На&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; открылась новая сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; На рынке «Дордой» открылась новая сберкасса «Бакай Банка»
Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem
Покупайте смартфоны и&nbsp;получайте приятные бонусы Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы
20&nbsp;лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела 20 лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела