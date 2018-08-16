Закончился, не начавшись. Чиновники Новоульяновска опровергли гей-парад

Сотрудник администрации российского города Новоульяновска пояснил, что глава муниципального образования Геннадий Деникаев запретил гей-парад. Об этом сообщают местные СМИ.

«Уже не будет. Глава города у нас не в курсе был об этом мероприятии, поэтому он запретил», — сказали в администрации Новоульяновска.

Ранее на своей странице в Facebook активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев сообщил, что первый в России гей-парад пройдет в селе Яблоневом Ульяновской области 26 августа. В селе проживает всего семь человек. Поселок Яблоневый находится в двух километрах от Новоульяновска, в котором изначально организаторы планировали провести шествие. В нем всего одна улица.

Николай Алексеев также подавал заявки на проведение гей-парада в селе Панская Слобода в Ульяновской области, а также в администрации Сызрани, Октябрьска, Жигулевска и Тольятти.