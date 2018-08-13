Дроны против браконьеров. Сколько денег потратит на их приобретение ГАООСиЛХ

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) намерено бороться с вредителями и насекомыми, а также с браконьерами при помощи дронов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Планируется закупить восемь многофукциональных беспилотных летательных аппаратов на сумму 2 миллиона 453 тысячи 996 сомов. Агентство объявило открытый тендер на портале госзакупок.

«С помощью беспилотного летательного аппарата можно также создать ортофотопланы местности, трехмерные модели рельефа, которые в последующем будут использоваться при лесоустроительных работах, в частности при картировании лесов. Мультиспектральная камера позволит определить породный состав насаждений, сделать съемку в инфракрасном диапазоне для исследования лесных насаждений», — отметили в ГАООСиЛХ.