12:36
USD 68.19
EUR 79.05
RUB 1.03
Общество

Подготовка ТЭЦ Бишкека к зиме завершится в сентябре

В пресс-службе ОАО «Электрические станции» рассказали о подготовке ТЭЦ Бишкека к предстоящему отопительному сезону.

На поставку местного угля заключен договор с лидером товарищества угледобывающих предприятий — ГП «Кыргызкомур». Фактически поставлено 65,144 тонны кавакского угля.

На поставку импортного топлива в объеме 400 тысяч тонн идет процесс заключения договора с ОсОО «Рассвет компани». Объявлен конкурс на поставку 50 тысяч тонн кыргызского угля марки ДСШ.

На ТЭЦ Бишкека отремонтируют 12 котлоагрегатов и тепловые сети. Из запланированных графиком ремонта семи турбоагрегатов проведен текущий ремонт на двух. Остальные турбины будут выводиться в ремонт по графику. Их отремонтируют до начала отопительного сезона.
Ссылка:
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Объем воды в Токтогулке на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в 2017 году
На Бишкекской ТЭЦ химический цех построят до 1 октября
Премьер поручил проверить готовность всех объектов к зиме
Правительство в 2018 году рано начало подготовку к отопительному сезону
Подготовка к зиме. «Северэлектро» установит 43 дополнительные подстанции
Местный уголь на ТЭЦ Бишкека готова поставлять только одна компания
Предприятие «Тазалык» начало подготовку к зиме
Популярные новости
Хотела снять лося. В&nbsp;Канаде на&nbsp;видео попало жуткое &laquo;человекоподобное существо&raquo; Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»
Мумию в&nbsp;золотых сапогах нашли археологи в&nbsp;Казахстане Мумию в золотых сапогах нашли археологи в Казахстане
В&nbsp;Генпрокуратуре чистка. Кого из&nbsp;прокуроров уволили по&nbsp;итогам коллегии? В Генпрокуратуре чистка. Кого из прокуроров уволили по итогам коллегии?
Сапар Исаков: Я&nbsp;отменил поездку в&nbsp;Москву, чтобы не&nbsp;вызвать подозрений о&nbsp;побеге Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу