Подготовка ТЭЦ Бишкека к зиме завершится в сентябре

В пресс-службе ОАО «Электрические станции» рассказали о подготовке ТЭЦ Бишкека к предстоящему отопительному сезону.

На поставку местного угля заключен договор с лидером товарищества угледобывающих предприятий — ГП «Кыргызкомур». Фактически поставлено 65,144 тонны кавакского угля.

На поставку импортного топлива в объеме 400 тысяч тонн идет процесс заключения договора с ОсОО «Рассвет компани». Объявлен конкурс на поставку 50 тысяч тонн кыргызского угля марки ДСШ.

На ТЭЦ Бишкека отремонтируют 12 котлоагрегатов и тепловые сети. Из запланированных графиком ремонта семи турбоагрегатов проведен текущий ремонт на двух. Остальные турбины будут выводиться в ремонт по графику. Их отремонтируют до начала отопительного сезона.