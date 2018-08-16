Сработали на опережение. Энергообъекты Оша готовы к зиме

Энергообъекты Оша с опережением подготовили к зиме. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

В МП «Теплоснабжение» работы по подготовке объектов ведутся, опережая установленные графиком сроки. Из 80 котельных предприятия 42 уже полностью готовы к отопительному периоду, тогда как по графику в середине августа должно быть готово 40 котельных.