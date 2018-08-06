Смертность от жары может увеличиться в пять раз через 60 лет

К 2080 году смертность от жары в мире может увеличиться в пять раз. К такому выводу пришли климатологи, проанализировав изменение погоды за последние несколько лет, сообщил Life.

По результатам исследований периоды аномальной жары будут наступать чаще и станут более суровыми. Собрав данные о погоде и числе умерших с 1984-го по 2015 год в обеих Америках, Азии и Африке, а также использовав математическую модель, группа ученых из университета Монаша в Мельбурне оценила предполагаемый уровень смерти от высоких температур с 2031-го по 2080 год.

При самом пессимистичном сценарии — если человек не адаптируется к изменению климата или не приложит к борьбе с ситуацией усилий — смертность от жары вырастет более чем на 770 процентов в Колумбии, Бразилии и на Филиппинах.

В США смертность вырастет на 400–525 процентов, а в Японии и Китае — не более чем на 400 процентов.

При моделировании учитывалась только продолжительность периода жары, а не его интенсивность. Поэтому возможные потери человечества могут оказаться недооцененными, отметили ученые.