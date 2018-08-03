19:33
USD 68.09
EUR 79.11
RUB 1.08
Общество

Отмены выборов мэра не будет. В ТИК прокомментировали требование горожан

«Выборы мэра Бишкека проводятся в соответствии с действующим законодательством. Как их можно отменить? Причин для этого нет» — так председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов прокомментировал 24.kg требование горожан об отмене выборов, назначенных на 8 августа.

«У депутатов городского кенеша есть выбор. В бюллетене будет две отметки. Они могут проголосовать за одного кандидата или против, поэтому называть выборы безальтернативными неверно. Если кандидат не пройдет, будут назначены новые выборы», — сказал он.

Напомним, выборы мэра Бишкека состоятся 8 августа. Азиз Суракматов — единственный кандидат, выдвинутый коалицией большинства БГК.

Ссылка:
просмотров: 691
Версия для печати
Материалы по теме
Дай свое поручение Азизу Суракматову. Что должен сделать мэр в первую очередь
Хочет ли Азиз Суракматов остаться в истории мэром, который испортил Бишкек. Нет
Фракция «Республика — Ата Журт» не будет выдвигать кандидата на пост мэра
Выборы мэра. В горкенеше не исключают выдвижение альтернативных кандидатов
Чем убедил депутатов Бишкекского городского кенеша, рассказал Азиз Суракматов
Человек из системы. В БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в мэры
Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека
В БГК обсуждают кандидатуры на пост мэра. СДПК предлагает Азиза Суракматова
Бакытбек Дюшембиев назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкека
8 августа состоятся выборы мэра Бишкека
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Какое гражданство есть у&nbsp;Кулматова? Ответ дали в&nbsp;российском посольстве Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
&laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom продолжается «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; выделит выпускникам детских домов миллион сомов на&nbsp;образование «АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование
MegaCom&nbsp;&mdash; генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников MegaCom — генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников