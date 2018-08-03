Отмены выборов мэра не будет. В ТИК прокомментировали требование горожан

«Выборы мэра Бишкека проводятся в соответствии с действующим законодательством. Как их можно отменить? Причин для этого нет» — так председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов прокомментировал 24.kg требование горожан об отмене выборов, назначенных на 8 августа.

«У депутатов городского кенеша есть выбор. В бюллетене будет две отметки. Они могут проголосовать за одного кандидата или против, поэтому называть выборы безальтернативными неверно. Если кандидат не пройдет, будут назначены новые выборы», — сказал он.

Напомним, выборы мэра Бишкека состоятся 8 августа. Азиз Суракматов — единственный кандидат, выдвинутый коалицией большинства БГК.