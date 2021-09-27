Выборы-2021. Кто может стать членом участковой избирательной комиссии

В связи с назначением выборов депутатов Жогорку Кенеша возникла необходимость в доукомплектовании резерва УИК Бишкека.

Столичная территориальная избирательная комиссия объявляет о выдвижении представителей от органов местного самоуправления и политических партий.

Согласно закону, УИК формируются в составе 1/2 представителей от партий и 1/2 — представителей МСУ.

Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, общественных объединений необходимо заверить подписями председателя и секретаря собрания. К протоколу должен быть приложен список участников собрания с указанием места жительства и заверенный их подписями.

Выдвижение от политических партий производится в соответствии с их уставами. В ТИК представляется соответствующий документ, заверенный подписью председателя и секретаря собрания регионального отдела политорганизации и печатью.

К документам должны быть приложены:

заявление кандидата о согласии работать в составе УИК и обязательство о соблюдении норм избирательного законодательства Кыргызской Республики;

копия паспорта;

биографические данные с указанием места работы, учебы, образования (личный листок по учету кадров или резюме);

контактные данные: адрес места жительства, номера телефонов.

Членами УИК не могут быть:

депутат Жогорку Кенеша, депутат местного кенеша;

должностное лицо государственных органов и органов местного самоуправления;

судья, работник правоохранительного и фискального органа, военнослужащий;

кандидат, представитель кандидата и политической партии;

имеющий гражданство иного государства;

тот, чья судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке;

член другой избирательной комиссии;

досрочно освобожденный от обязанностей члена избирательной комиссии по отрицательным основаниям.

Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, общественных организаций в резерв участковых избирательных комиссий принимаются до 18.00 11 ноября в Бишкекском городском кенеше.

Протоколы о выдвижении кандидатур от политических партий принимаются так же — до 18.00 11 ноября, но в Бишкекской ТИК.