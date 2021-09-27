14:10
USD 84.80
EUR 99.52
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Кто может стать членом участковой избирательной комиссии

В связи с назначением выборов депутатов Жогорку Кенеша возникла необходимость в доукомплектовании резерва УИК Бишкека.

Столичная территориальная избирательная комиссия объявляет о выдвижении представителей от органов местного самоуправления и политических партий.

Согласно закону, УИК формируются в составе 1/2 представителей от партий и 1/2 — представителей МСУ.

Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, общественных объединений необходимо заверить подписями председателя и секретаря собрания. К протоколу должен быть приложен список участников собрания с указанием места жительства и заверенный их подписями.

Выдвижение от политических партий производится в соответствии с их уставами. В ТИК представляется соответствующий документ, заверенный подписью председателя и секретаря собрания регионального отдела политорганизации и печатью.

К документам должны быть приложены:

  • заявление кандидата о согласии работать в составе УИК и обязательство о соблюдении норм избирательного законодательства Кыргызской Республики;
  • копия паспорта;
  • биографические данные с указанием места работы, учебы, образования (личный листок по учету кадров или резюме);
  • контактные данные: адрес места жительства, номера телефонов.

Членами УИК не могут быть:

  • депутат Жогорку Кенеша, депутат местного кенеша;
  • должностное лицо государственных органов и органов местного самоуправления;
  • судья, работник правоохранительного и фискального органа, военнослужащий;
  • кандидат, представитель кандидата и политической партии;
  • имеющий гражданство иного государства;
  • тот, чья судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке;
  • член другой избирательной комиссии;
  • досрочно освобожденный от обязанностей члена избирательной комиссии по отрицательным основаниям.

Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, общественных организаций в резерв участковых избирательных комиссий принимаются до 18.00 11 ноября в Бишкекском городском кенеше.

Протоколы о выдвижении кандидатур от политических партий принимаются так же — до 18.00 11 ноября, но в Бишкекской ТИК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208419/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. В ЦИК поступило еще семь уведомлений от кандидатов-одномандатников
Началось. В ЦИК поступил первый отказ от участия в гонке партии
Партия коммунистов и «Бутун Кыргызстан» хотят вместе пойти на выборы
Выборы-2021. За рубежом начали работать мобильные группы
Выборы-2021. Как проголосовать: памятка для избирателя
Выборы-2021. Кандидату, получившему не менее 5 процентов, залог вернут
Выборы-2021. Партии, набравшие не менее 1 процента голосов, получат назад залог
Выборы-2021. Первый пошел: Акылбек Сариев получил удостоверение кандидата
Выборы-2021. Как Старая площадь сама взращивает протестный потенциал оппонентов
Выборы-2021. Требования для чиновников, желающих баллотироваться, озвучила ЦИК
Популярные новости
Похищение школьников в&nbsp;Лейлеке. Их&nbsp;задержали правоохранительные органы&nbsp;РТ Похищение школьников в Лейлеке. Их задержали правоохранительные органы РТ
Чтоб трон свой уберечь. Кого обвиняли в&nbsp;попытке захватить власть в&nbsp;Кыргызстане Чтоб трон свой уберечь. Кого обвиняли в попытке захватить власть в Кыргызстане
Садыр Жапаров за&nbsp;функционирование госязыка во&nbsp;всех сферах общественной жизни Садыр Жапаров за функционирование госязыка во всех сферах общественной жизни
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Темира Сариева и&nbsp;Асылбека Жээнбекова привезли в&nbsp;суд Дело «Кумтора». Темира Сариева и Асылбека Жээнбекова привезли в суд
Бизнес
Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
Промышленность способствует экономическому росту в&nbsp;Индии во&nbsp;время пандемии Промышленность способствует экономическому росту в Индии во время пандемии
&laquo;Газкомм&raquo;: газовое отопление&nbsp;&mdash; чистая энергия «Газкомм»: газовое отопление — чистая энергия
27 сентября, понедельник
13:45
Кыргызстан находится на пятом месте в мире по количеству хакерских атак Кыргызстан находится на пятом месте в мире по количеств...
13:33
В ночном клубе Бишкека ножом ранили посетителя. Подозреваемого водворили в СИЗО
13:22
Выборы-2021. Кто может стать членом участковой избирательной комиссии
13:06
В селе Маевка при пожаре погибла 89-летняя женщина
12:50
Кыргызстанцы завоевали две медали Astana Marathon