Выборы-2021. Кто может стать членом участковой избирательной комиссии

В связи с назначением выборов депутатов Жогорку Кенеша возникла необходимость в доукомплектовании резерва УИК Бишкека.
Столичная территориальная избирательная комиссия объявляет о выдвижении представителей от органов местного самоуправления и политических партий.
Согласно закону, УИК формируются в составе 1/2 представителей от партий и 1/2 — представителей МСУ.
Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, общественных объединений необходимо заверить подписями председателя и секретаря собрания. К протоколу должен быть приложен список участников собрания с указанием места жительства и заверенный их подписями.
Выдвижение от политических партий производится в соответствии с их уставами. В ТИК представляется соответствующий документ, заверенный подписью председателя и секретаря собрания регионального отдела политорганизации и печатью.
К документам должны быть приложены:
- заявление кандидата о согласии работать в составе УИК и обязательство о соблюдении норм избирательного законодательства Кыргызской Республики;
- копия паспорта;
- биографические данные с указанием места работы, учебы, образования (личный листок по учету кадров или резюме);
- контактные данные: адрес места жительства, номера телефонов.
Членами УИК не могут быть:
- депутат Жогорку Кенеша, депутат местного кенеша;
- должностное лицо государственных органов и органов местного самоуправления;
- судья, работник правоохранительного и фискального органа, военнослужащий;
- кандидат, представитель кандидата и политической партии;
- имеющий гражданство иного государства;
- тот, чья судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке;
- член другой избирательной комиссии;
- досрочно освобожденный от обязанностей члена избирательной комиссии по отрицательным основаниям.
Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, общественных организаций в резерв участковых избирательных комиссий принимаются до 18.00 11 ноября в Бишкекском городском кенеше.
Протоколы о выдвижении кандидатур от политических партий принимаются так же — до 18.00 11 ноября, но в Бишкекской ТИК.