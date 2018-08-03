Руководство села Александровка ответило на претензии жителей

Глава айыл окмоту села Александровка Ибрагим Баги ответил на претензии жителей из-за прописки.

По его словам, в очередной раз жители села Александровка Московского района вводят всех в заблуждение, жалуясь на работу айыл окмоту и препятствия, которые им приходится проходить, чтобы прописаться.

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«Чтобы зарегистрироваться по месту жительства, из айыл окмоту гражданину необходимо взять только форму № 5. Пропиской айыл окмоту не занимается, это входит в компетенцию паспортного отделения. Кроме формы № 5, для регистрации по месту жительства или прописки в паспортное отделение необходимо представить техпаспорт на недвижимость и паспорт домовладельца, требуется и присутствие владельца жилья или нотариально заверенное от него разрешение на регистрацию», — пояснил заведующий отделом паспортно-визовой и регистрационной работы Московского района Эмильбек Ибраев.

Зарегистрироваться по месту жительства граждане, проживающие в отдаленных от районного центра селах, в частности и жители села Александровка, могут, воспользовавшись услугами информационных киосков «Таза коом». Они находятся в почтовых отделениях и работают через автоматизированную информационную систему «Адресно-справочное бюро».

«Оператор информационного киоска от жителей требует только те документы и справки, которые входят в перечень той или иной государственной услуги. Форма № 5 выдается ответственным секретарем айыл окмоту, а не инспектором по имени Гуля эже, которая работает в отделе воинского учета и к справкам с места жительства никакого отношения не имеет», — заверил глава Александровского айыл окмоту Ибрагим Баги.