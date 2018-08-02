Избиение ребенка водителем троллейбуса. Версия родителей

Родители избитого водителем подростка рассказали ИА «24.kg» свою версию инцидента.
По их словам, сын сел в троллейбус и только там вспомнил, что забыл деньги. Он хотел выйти, но троллейбус уже тронулся.
«Мы спросили его, почему сразу не сказал водителю, что забыл деньги. Он ответил: побоялся, что его арестуют. Он решил выйти на следующей остановке и вернуться домой. Водитель вышел следом, схватил его и начал избивать. Сын говорит, что начал просить прощения, но мужчина не останавливался. Тогда он начал кричать «Помогите!». Однако никто не реагировал. Один мужчина переходил дорогу, услышав крики Ильгиза, окликнул водителя и направился в их сторону. Тот испугался и убежал. При этом толкнул сына так, что он ударился о забор, и ограждение сломалось», — рассказала мама пострадавшего Мариза.
По их словам, очевидец оказался врачом, он сразу осмотрел подростка. Мальчик находился в шоковом состоянии, говорить не мог.
Родители написали заявление в РОВД, состоялась судебно-медицинская экспертиза. Они считают, если подобный поступок сойдет с рук одному водителю, никто не гарантирует, что это не повторится.
«То, что он сделал, никакими деньгами не возместить. Сыну сейчас нужна консультация психолога. Он тяжело переживает и сам случай, и обсуждение его в социальных сетях и СМИ», — рассказали родители.
Водитель говорит, что сын не заплатил за проезд. Но разве за это можно избивать? Мы хотим, чтобы он ответил по закону, публично извинился, материальных претензий у нас нет.Родители Ильгиза
В Бишкекском троллейбусном управлении сообщили, что водитель до конца следствия отстранен от работы.