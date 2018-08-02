Избиение ребенка водителем троллейбуса. Версия родителей

Родители избитого водителем подростка рассказали ИА «24.kg» свою версию инцидента.

По их словам, сын сел в троллейбус и только там вспомнил, что забыл деньги. Он хотел выйти, но троллейбус уже тронулся.

«Мы спросили его, почему сразу не сказал водителю, что забыл деньги. Он ответил: побоялся, что его арестуют. Он решил выйти на следующей остановке и вернуться домой. Водитель вышел следом, схватил его и начал избивать. Сын говорит, что начал просить прощения, но мужчина не останавливался. Тогда он начал кричать «Помогите!». Однако никто не реагировал. Один мужчина переходил дорогу, услышав крики Ильгиза, окликнул водителя и направился в их сторону. Тот испугался и убежал. При этом толкнул сына так, что он ударился о забор, и ограждение сломалось», — рассказала мама пострадавшего Мариза.

По их словам, очевидец оказался врачом, он сразу осмотрел подростка. Мальчик находился в шоковом состоянии, говорить не мог.

«Услышав крики о помощи, выбежали сотрудники близлежащего банка, к тому моменту водитель сбежал. Увидели, что ребенок лежит. Завели его в офис, успокоили. Очевидцем происшествия оказался и певец Омар, он тоже помог успокоить ребенка, дал деньги на дорогу, записал контакты свидетелей и оставил свой номер», — рассказала Мариза.

Родители написали заявление в РОВД, состоялась судебно-медицинская экспертиза. Они считают, если подобный поступок сойдет с рук одному водителю, никто не гарантирует, что это не повторится.

Водитель говорит, что сын не заплатил за проезд. Но разве за это можно избивать? Мы хотим, чтобы он ответил по закону, публично извинился, материальных претензий у нас нет. Родители Ильгиза

«То, что он сделал, никакими деньгами не возместить. Сыну сейчас нужна консультация психолога. Он тяжело переживает и сам случай, и обсуждение его в социальных сетях и СМИ», — рассказали родители.

В Бишкекском троллейбусном управлении сообщили, что водитель до конца следствия отстранен от работы.