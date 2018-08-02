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Общество

В Бишкеке жители улицы Ч.Айтматова остались без горячей воды

Жителям улиц Ч.Айтматова, Ажыбек Баатыра, Джунусалиева, Новой из-за ремонта отключили горячую воду. Об этом сообщает ОАО «Бишкектеплосеть».

В связи с заменой трубопровода на улице Ч.Айтматова в 13.30 отключена тепловая сеть, снабжающая горячей водой потребителей. Работы будут производиться всю ночь. Горячее водоснабжение восстановят лишь 3 августа к 11.00.

Напоминаем, что ОАО «Бишкектеплосеть» с 1 августа проводит ремонтные работы по замене изношенных участков тепловой сети на улице Джаманбаева и тепловой сети к Республиканскому Центру переливания крови (южнее улицы Айни) с переходом под проспектом Ч.Айтматова.
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