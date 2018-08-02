Бишкекский штамповочный завод отдадут для пробации осужденных. С таким предложением выступает Государственная служба исполнения наказаний.

Фонд по управлению государственным имуществом предложил создать центральный орган пробации и разместить его на Бишкекском штамповочном заводе. С 1 января 2020 года здание перейдет на баланс Государственной службы пробации.

Закон «О пробации» в Кыргызстане вступит в силу с 1 января 2019 года. Осужденному пробация дает шанс реинтегрироваться в общество без вынужденной изоляции.