23:07
USD 68.00
EUR 79.75
RUB 1.09
Общество

Когда старики в Кыргызстане станут жить лучше. Чиновники разработали программу

Министерство труда и социального развития Кыргызстана разработало программу по повышению качества жизни пожилых граждан на 2018-2027 годы. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Согласно исследованиям, демографическое положение в КР изменится к 2050 году. Пропорции двух основных групп - детей до 15 лет и людей старше 60 лет - пересекутся. С этого периода страна войдет в число стран со стареющим населением.

Численность мужчин старше трудоспособного возраста (63 года и старше) составила 134,5 тысячи человек или 4,4 процента мужского населения, а численность женщин (58 лет и старше) — 313,4 тысячи человек или 9,8 процента женского населения. Основную часть жителей старше трудоспособного возраста составляют женщины, так как продолжительность их жизни выше, чем мужчин. Современные 60-летние женщины имеют вероятность прожить еще около 20 лет, мужчины — 15 лет.

Смертность мужчин в Кыргызстане в 1,5 раза выше смертности женщин.

Пожилые люди, прожившие относительно долгую жизнь, испытывают определенные психофизические ограничения независимо от наличия заболеваний. В некоторых случаях они функционально недееспособны либо им необходима помощь со стороны.

В проекте Национальной комплексной программы по повышению качества жизни пожилых граждан предусмотрены четыре приоритета: защита прав, повышение роли в обществе, укрепление здоровья, доступ к услугам. Для их реализации потребуется 149,8 миллиона сомов.

В 2019 году планируется выделить 14,2 миллиона сомов, в 2020-м — 19,1 миллиона сомов.
Ссылка:
просмотров: 376
Версия для печати
Материалы по теме
«От сердца к сердцу». В Бишкеке проходит ярмарка к Дню матери
Бросили родителей? В Кыргызстане предлагают лишать за это свободы
В Бишкеке впервые пройдет марафон для тех, кому за 60
В Ысык-Атинском районе парень, избив 70-летнюю пенсионерку, пытался ее зарезать
В Кыргызстане процветают тои из-за отсутствия досуга
С возрастом пожилые кыргызстанцы все больше занимаются самолечением
В Кыргызстане есть села, где некому хоронить умерших
К 2030 году Кыргызстан может стать «пожилой» страной
Ярмарка «От сердца к сердцу» открылась в Бишкеке
Более 36 тысяч раз столичная «скорая» выезжала по вызовам с начала года
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в&nbsp;должности Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в должности
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Бизнес
Проверено на&nbsp;себе. Тариф без оговорок и&nbsp;непонятных списаний возможен Проверено на себе. Тариф без оговорок и непонятных списаний возможен
&laquo;Бакай Банк&raquo; 3&nbsp;сентября разыграет холодильник в&nbsp;рамках акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» 3 сентября разыграет холодильник в рамках акции «Год подарков»
Как обезопасить себя от&nbsp;мобильных мошенников Как обезопасить себя от мобильных мошенников
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10&nbsp;ГБ мобильного Интернета! Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!