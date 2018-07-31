Музыка в «Асанбай центре». Октябрьская администрация проверит заведение

Аким Октябрьского района Бишкека Ренат Айтымбетов обещал ИА «24.kg» проверить «Асанбай центр».

Ранее читатели пожаловались, что «Асанбай центр» устраивает на летней площадке слет диджеев после 23.00. Громкую музыку слышно даже при закрытых окнах.

По словам Рената Айтымбетова, это неправомерные действия. «По постановлению Бишкекского городского кенеша громкая музыка не должна звучать после 22.00. Допускается лишь музыка до определенных децибелов. Мы проверим «Асанбай центр», — сказал аким.

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