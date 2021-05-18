На громкую музыку из детского сада жалуются жители «Городка энергетиков»

На улице Зеленой, 5 в «Городке энергетиков» громкая музыка в детском саду мешает жителям. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Каждое утро в 8.00 они выносят на улицу колонки и включают на полную громкость. Почему я не могу жить спокойно в своей квартире? Мы уже жаловались, мы ходили туда с жителями дома, а им все равно», — написала она.

«Это что за воспитание такое? Не уважать окружающих? Пусть у себя в помещении включают. На частные детсады вообще никакой управы нет», — отметила женщина.

В доме живут и старики, и с грудными детьми, кто-то работает по ночам: все не рады такому соседству.

Кроме того, по словам читательницы, дети начинают перекрикивать громкую музыку, из-за которой у них может испортиться слух.

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