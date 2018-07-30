Еще один отрезок проспекта Айтматова закрыт на ремонт

Для проведения дорожных работ закрыт для движения автомобильного транспорта участок проспекта Айтматова. Об этом сообщили в управлении капитального строительства мэрии Бишкека.

«Между улицами Ахунбаева и Ажыбек Баатыра будет заменено дорожное покрытие и бордюры. Работы пройдут в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека» и завершатся 12 августа», — отметили в УКС.

В управлении сообщили, что сегодня утром для движения автомобильного транспорта открыт проспект Чуй между проспектом Манаса и улицей Уметалиева.

«Работы завершены в рекордные сроки. За 11 дней уложено новое дорожное полотно и установлены новые бордюры. Проспект Чуй в западной части был отремонтирован на участке протяженностью полтора километра, между проспектом Манаса и улицей Павлова», — отметили в управлении.