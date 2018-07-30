22:34
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (141)

Еще один отрезок проспекта Айтматова закрыт на ремонт

Для проведения дорожных работ закрыт для движения автомобильного транспорта участок проспекта Айтматова. Об этом сообщили в управлении капитального строительства мэрии Бишкека.

«Между улицами Ахунбаева и Ажыбек Баатыра будет заменено дорожное покрытие и бордюры. Работы пройдут в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека» и завершатся 12 августа», — отметили в УКС.

В управлении сообщили, что сегодня утром для движения автомобильного транспорта открыт проспект Чуй между проспектом Манаса и улицей Уметалиева.

«Работы завершены в рекордные сроки. За 11 дней уложено новое дорожное полотно и установлены новые бордюры. Проспект Чуй в западной части был отремонтирован на участке протяженностью полтора километра, между проспектом Манаса и улицей Павлова», — отметили в управлении.
Ссылка:
просмотров: 704
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт улицы Баялинова. Городские власти пересмотрели проект
На разрушенный тротуар на улице Московской устанавливают новые бордюры
В Бишкеке на ремонт закрывают еще один участок — отрезок проспекта Чуй
В мэрии рассказали, сколько домов снесли для реконструкции улицы Токтогула
В столице снесут три дома. Мешают строительству дороги
В Бишкеке для проезда автомобилей открыли еще две улицы
В Бишкеке после ремонта открыли отрезок проспекта Манаса
Велодорожка появится в Бишкеке на проспекте Манаса
Как ремонтируют дороги в Бишкеке, рассказали в мэрии
Ремонт дорог. Мэрия предоставила график работ и варианты объезда
Популярные новости
Государство намерено ввести плату 100 сомов за&nbsp;регистрацию мобильного телефона Государство намерено ввести плату 100 сомов за регистрацию мобильного телефона
Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в&nbsp;должности Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в должности
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Какое гражданство есть у&nbsp;Кулматова? Ответ дали в&nbsp;российском посольстве Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы