Снова в рейтинге худших. В какую страну можно въехать без визы с паспортом КР

Кыргызстан находится на 11-м месте среди стран бывшего СССР по возможности безвизового въезда. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

DW сравнила паспорта граждан бывших республик СССР и выяснила, какие из них самые выгодные с точки зрения безвизового въезда в другие страны. Так, самыми выгодными являются паспорта Латвии, Литвы и Эстонии. С ними можно ездить без визы в 179 и 178 стран соответственно.

Из 15 бывших союзных республик самые невыгодные паспорта у граждан Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Им нужна виза для поездки в большинство стран мира. Безвизовый режим для них действует всего с 59, 58 и 53 странами соответственно.

Чуть выше в этом списке Армения (62 страны) и Кыргызстан (63 страны).

Беларусь оказалась ровно посередине списка лучших и худших паспортов на постсоветском пространстве. Ее граждане могут ездить без визы (или оформить ее при пересечении границы) в 77 стран. Кстати, Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, граждане которой могут путешествовать без виз по всей территории Китая. В 76 стран могут ездить граждане Казахстана и в 118 — России.