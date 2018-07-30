В Баткене саперы извлекли 20 бомб, оставшихся с 1950-х годов

Инженеры Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызстана очищают населенный пункт Ак-Турпак в Баткенской области от авиабомб, оставшихся от учений, проводившихся там в 50-х годах XX века. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

Уточняется, что в айыльный округ Ак-Турпак входят села Джаны-Джер, Мин-Чыиар и Жаш-Тилек. Плошадь участка, подлежащего очистке, составляет более пяти тысяч квадратных метров.

«Для выполнения задачи привлечены инженерные подразделения южного региона. За два месяца саперы обследовали более 40 тысяч квадратных метров. Они обнаружили и обезвредили более 20 авиационных бомб типа ФАБ-100. Работа саперов связана с большим риском для жизни, выполняется в тяжелых климатических условиях из-за высокой температуры воздуха. Очистка местности проводится по просьбе полпреда Баткенской области для безопасности местного населения», — проинформировали в Генштабе.