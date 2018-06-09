В сети появился мультфильм о Лионеле Месси

Бренд Gatorade и креативное агентство TBWA создали короткий видеоролик о нападающем «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси. Анимационная короткометражка Heart of a Lio («Сердце льва») рассказывает о жизни спортсмена начиная с рождения. Об этом сообщил tlum.ru.

Забавный ролик показывает, с какими проблемами пришлось столкнуться Месси на пути к мечте, тут есть и реальные трудности, и волшебные преграды, которые пытаются сбить его с пути. Но если у тебя есть мечта, тебя ничто не остановит. Именно этому посвящено короткое видео.

Рекомендуем к просмотру всем фанатам Месси, да и просто футбола!