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Общество

В сети появился мультфильм о Лионеле Месси

Бренд Gatorade и креативное агентство TBWA создали короткий видеоролик о нападающем «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси. Анимационная короткометражка Heart of a Lio («Сердце льва») рассказывает о жизни спортсмена начиная с рождения. Об этом сообщил tlum.ru.

Забавный ролик показывает, с какими проблемами пришлось столкнуться Месси на пути к мечте, тут есть и реальные трудности, и волшебные преграды, которые пытаются сбить его с пути. Но если у тебя есть мечта, тебя ничто не остановит. Именно этому посвящено короткое видео.

Рекомендуем к просмотру всем фанатам Месси, да и просто футбола!
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