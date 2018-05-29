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Общество

Унижение. В МИД Казахстана направлена нота, почему граждан КР досматривают

МИД Кыргызстана направил ноту внешнеполитическому ведомству Казахстана в связи с тем, что участились обращения граждан КР о систематических проверках со стороны казахстанских компетентных органов в международном аэропорту города Алматы, где без объяснения причин проводятся дополнительные проверочные мероприятия - в отдельном помещении устраивают опрос, записывают паспортные данные, место проживания, номера телефонов, IMEIкоды мобильных устройств.

МИД КР просит коллег разъяснить причины необоснованных действий, проводимых казахстанской стороной в отношении граждан Кыргызской Республики.

В ответной ноте МИД Казахстана сообщается, что усиленные меры безопасности в пунктах пропуска через государственную границу РК осуществляются в рамках Закона «О государственной границе Республики Казахстан».

В ноте отмечено, что опрос связан с выявлением членов и пособников международных террористических организаций в свете произошедших за последний год резонансных террористических актов в иностранных государствах. Опросам подвергаются все без исключения иностранные граждане во взаимодействии со спецслужбами соответствующих государств.

Отметим, что в Департамент консульской службы МИД КР был приглашен консул Посольства Республики Казахстан в КР для обсуждения складывающейся ситуации в международном аэропорту Алматы.

В ходе встречи кыргызской стороной выражена озабоченность действиями компетентных органов Республики Казахстан и настоятельная просьба обратить внимание на недопустимость, по сообщениям граждан Кыргызской Республики, чрезмерных и унижающих достоинство действий со стороны должностных лиц компетентных органов РК.  

Министерство иностранных дел Кыргызстана отслеживает ситуацию и продолжит работу с казахстанской стороной по данному вопросу.
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