Забастовка кыргызстанцев на Курилах. 24 человека расторгли договор

На Курилах рабочие из Кыргызстана, которые почти неделю бастовали из-за невыплаты зарплаты, вышли на стройку. Однако 24 человека отказались работать на объектах. В МИД КР пояснили, что кыргызстанцы не планируют возвращаться на родину. Они уже трудоустроились.

Правоохранительные органы и Государственная инспекция труда в Сахалинской области продолжают проверку строительной компании.

Ранее около 70 строителей из Кыргызстана отказались выходить на три объекта в Северо-Курильске из-за того, что подрядчик — ООО «СПИРО» — третий месяц не платит им зарплату. В отношении работодателя возбудили уголовное дело. Прокуратура Сахалинской области установила факт задолженности перед 45 рабочими.