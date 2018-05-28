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Общество

МИД Казахстана прокомментировало задержание главы KAZ Minеrals Bozymchak

Министерство иностранных дел Республики Казахстан прокомментировало задержание генерального директора KAZ Minеrals Bozymchak Ильяса Тулекеева.

Уточняется, что на следующий день после задержания бизнесмена, произошедшего в аэропорту «Манас» в Бишкеке, сотрудники казахстанского посольства связались со следственным управлением финансовой полиции Кыргызстана.

Представитель ведомства Оморбеков проинформировал, что Ильяс Тулекеев подозревается в сокрытии налогов.

«27 мая 2018 года Тулекеев был освобожден из-под стражи в зале суда», — рассказали в МИД.
Ведомство отмечает, что его сотрудники поддерживают постоянную связь с полицией КР в целях обеспечения беспристрастного расследования.

Гражданин Казахстана Ильяс Тулекеев был задержан в пятницу в Бишкеке сотрудниками силовых структур по подозрению в сокрытии налогов. Вчера по решению суда его освободили. Но обвинения к нему не отозваны.

Компания KAZ Minerals Bozymchak входит в группу KAZ Minerals PLC. Работу в Кыргызстане компания «Казахмыс Голд Кыргызстан» начала в 2007 году. 31 октября 2015 года «Казахмыс Голд Кыргызстан» переименовали в KAZ Minerals Bozymchak, компания владеет лицензиями на геологоразведку и разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и другими лицензиями, необходимыми для эксплуатации месторождения.
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