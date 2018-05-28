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Общество

Главу KAZ Minerals обвиняют в неуплате налогов. Но по этой сумме идет суд

По той сумме неуплаченных налогов, из-за которой возбудили уголовное дело против главы KAZ Minerals Ильяса Тулекеева, идет судебное разбирательство. Об этом говорится в официальном комментарии компании, распространенном в казахских СМИ.

По их данным, речь идет об уплате налогов в бюджет Кыргызстана. В 2017 году налоговые органы Кыргызстана предъявили требования по доначислению налогов в адрес компании. Это требование компания отклонила. Оно является предметом судебного спора, и предприятие его обжаловало. Более того, компания в течение нескольких лет не может получить возмещение НДС от налоговых органов Кыргызстана, что также является предметом разбирательств.

Речь о сумме около 50 миллионов сомов. Это та сумма, которую в качестве задолженности инкриминирует налоговая служба КР.

В группе компаний KAZ Minerals сообщили, что Ильяса Тулекеева задержали при пересечении границы в пятницу. На выходные он планировал вернуться в Казахстан. На паспортном контроле его передали представителям финансовой полиции и поместили в изолятор временного содержания.

«В компании отметили, что с момента задержания главы KAZ Minerals Bozymchak, присутствовал адвокат, поставили в известность представителей Министерства иностранных дел — посла и консула. Направили обращения в администрацию президента Кыргызстана, Генеральную прокуратуру. Так или иначе мы будем использовать все доступные нам правовые способы защиты наших прав и интересов», — говорится в сообщении компании.

Накануне Первомайский районный суд Бишкека не удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте генерального директора ОсОО KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева.
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