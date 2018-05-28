«Человек-паук» из Мали спас ребенка в Париже, став героем во Франции

Иммигрант из Мали стал героем во Франции, после того как без страховки взобрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти из последних сил цепляющегося за край балкона ребенка. Об этом сообщило ВВС.

Меньше минуты у Мамуду Гассамы ушло на то, чтобы вскарабкаться на четвертый этаж здания, подтягиваясь с одного балкона на другой. Он перехватил четырехлетнего мальчика из рук мужчины, который пытался удержать ребенка от падения, перегнувшись через балконное ограждение.

Видеозапись чудесного спасения мгновенно разлетелась по соцсетям.

Президент Эммануэль Макрон пригласил 22-летнего Гассаму посетить Елисейский дворец, чтобы лично выразить ему благодарность от лица всех французов.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила восхищение героизмом малийца и рассказала, что лично поблагодарила спасителя по телефону.

Его назвали «Человеком-пауком из 18-го округа», имея в виду административный район Парижа, где развернулась драма со счастливым концом.

По словам Анн Идальго, молодой мужчина поведал ей, что несколько месяцев назад приехал во Францию из Мали в надежде начать новую жизнь.

Гассама рассказал журналистам, что просто проходил мимо, когда увидел столпившихся возле одного из домов людей, смотревших вверх. «Я сделал это, ведь там был ребенок, — заявил он Le Parisien. — Я полез... Слава богу, мне удалось его спасти».

По данным местных СМИ, родителей ребенка в это время не было дома.