Команда каскадеров Джеки Чана работает над новым фильмом про Человека-паука

Команда каскадеров одного из самых популярных героев боевиков в мире Джеки Чана работает над новым фильмом Marvel «Человек-паук: Совершенно новый день». Об этом сообщил сам актер Гонконгскому изданию HK01.
Джеки Чан отметил, что недавно был в Лондоне и посетил съемочную площадку.
«Я поехал в Лондон на встречу и заодно решил навестить команду каскадеров Jackie Chan Stunt Team. Команда была занята съемками Spider-Man, именно они отвечают за постановку боевых сцен в этом фильме. Я посмотрел их репетиции, и режиссер был просто в шоке и в восторге, когда увидел меня, узнав, что я напрямую связан с командой», — сообщил Джеки Чан.
Отметим, что режиссером ленты выступил Дестин Дэниел Креттон, ранее снявший «Шан-Чи и легенду десяти колец» — первый фильм Marvel, где центральным героем стал персонаж из восточноазиатской культуры. Примечательно, что фильм о Шан-Чи был наполнен завораживающими сценами схваток, включая динамичную драку в автобусе, поэтому фанаты с нетерпением ждут, какие именно экшн-сцены готовит режиссер в этот раз.
Джеки Чан в свою очередь подчеркнул, что не примет участие в фильме. Но так как команда каскадеров работает под его руководством, он уверен, что получатся достойные сцены различных трюков и сражений.
Справка 24.kg
Jackie Chan Stunt Team (также известная как Sing Ga Ban) была основана актером в 1976 году. Первоначально она состояла из группы каскадеров и партнеров актера по гонконгскому кино. С тех пор ее состав расширился, а сами они успели поработать над лентами «Полицейская история», «Час пик», «Шанхайский полдень» и другими боевиками с Джеки Чаном.