Команда каскадеров Джеки Чана работает над новым фильмом про Человека-паука

Команда каскадеров одного из самых популярных героев боевиков в мире Джеки Чана работает над новым фильмом Marvel «Человек-паук: Совершенно новый день». Об этом сообщил сам актер Гонконгскому изданию HK01.

Джеки Чан отметил, что недавно был в Лондоне и посетил съемочную площадку.

«Я поехал в Лондон на встречу и заодно решил навестить команду каскадеров Jackie Chan Stunt Team. Команда была занята съемками Spider-Man, именно они отвечают за постановку боевых сцен в этом фильме. Я посмотрел их репетиции, и режиссер был просто в шоке и в восторге, когда увидел меня, узнав, что я напрямую связан с командой», — сообщил Джеки Чан.

Отметим, что режиссером ленты выступил Дестин Дэниел Креттон, ранее снявший «Шан-Чи и легенду десяти колец» — первый фильм Marvel, где центральным героем стал персонаж из восточноазиатской культуры. Примечательно, что фильм о Шан-Чи был наполнен завораживающими сценами схваток, включая динамичную драку в автобусе, поэтому фанаты с нетерпением ждут, какие именно экшн-сцены готовит режиссер в этот раз.

Джеки Чан в свою очередь подчеркнул, что не примет участие в фильме. Но так как команда каскадеров работает под его руководством, он уверен, что получатся достойные сцены различных трюков и сражений.