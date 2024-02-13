Сотрудники милиции Кызыл-Кии спасли двух детей из горящей квартиры

В Кызыл-Кие Баткенской области сотрудники милиции спасли двух детей из пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По данным милиции, ночью поступила информация о возгорании на третьем этаже жилого дома.

«На месте было установлено, что девочка-подросток и ее четырехлетний брат остались в спальне, где возник пожар. Четверо милиционеров Кызыл-Кийского ОВД проникли в горящий дом и спасли детей», — говорится в сообщении.

Детей осмотрели врачи скорой помощи и после передали родителям.