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Общество

Судья Дамира Орозова никогда не рассматривала дела об изнасиловании

В Первомайском районном суде Бишкека заверяют, что судья Дамира Орозова никогда не рассматривала уголовное дело об изнасиловании девочки.

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Напомним, что в 2015 году депутат от СДПК Ирина Карамушкина заявила, что Дамира Орозова намеренно затягивает дело об изнасиловании девочки. Однако в Первомайском райсуде заявляют, что слова депутата не соответствуют действительности.

«Судья Дамира Орозова работает в Первомайском суде города Бишкека с 2007 года. За весь период ее работы она рассматривала только гражданские дела, то есть трудовые, семейные, наследственные, жилищные и другие споры. Уголовные дела она не рассматривала никогда, соответственно, ею уголовное дело по факту изнасилования не рассматривалось», — заявили в районном суде.
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