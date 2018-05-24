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Общество

Последний звонок в школах. Милиция переходит на усиленный режим службы

Сотрудники ГУВД Бишкека перейдут на усиленный режим несения службы 25-26 мая — на время празднования последнего звонка в школах. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Службы общественной безопасности Талантбек Иманкадыров.

По его словам, в Бишкеке последний звонок пройдет в 97 школах. «Сотрудники центрального аппарата ГУВД столицы проведут ряд мероприятий по последнему звонку. Милиционеры будут патрулировать парки, скверы и поддерживать общественный порядок», — рассказал Талантбек Иманкадыров.

Он обратился к родителям выпускников с просьбой помочь в недопущении правонарушений со стороны детей.

«После торжественной официальной части выпускники будут снимать частные лимузины. Мы просим родителей выпускников провести беседу с детьми о недопустимости правонарушений. Это нужно для их же безопасности», — добавил Талантбек Иманкадыров.
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