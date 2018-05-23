Озеленение Бишкека. Засохшие саженцы на Южной магистрали заменят

На Южной магистрали заменят 28 крупномерных саженцев, которые не прижились. Об этом ИА «24.kg» рассказала главный агроном Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева.

По ее словам, комиссия, куда вошли представители и агрономы компаний-поставщиков, провела повторное обследование саженцев, высаженных осенью вдоль Южной магистрали.

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«В конце недели заменим 28 саженцев. Новые деревья тех же пород предоставят поставщики. При заключении контракта они обязались в течение гарантийного срока заменить растения, если те не приживутся или засохнут», — сказала она.

По ее словам, достигнута договоренность, что выкопанные саженцы заберут в питомник Бишкекзеленхоза.

«Есть большая вероятность, что деревья все-таки проснутся. Будем держать полтора-два года. Получается, что, если они выживут, городу обойдутся бесплатно», — отметила Жолдошева.

Еще десять саженцев на разных улицах города находятся под наблюдением. Почки набухли, но листьев пока нет. Их заменят осенью.