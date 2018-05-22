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Общество

В Кыргызстане предлагают ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов

Ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года, предлагает Министерство труда и социального развития Кыргызстана. Законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Кыргызстан присоединился к Конвенции о правах инвалидов 21 сентября 2011-го.

«Число людей с инвалидностью ежегодно растет. В 2011 году в Кыргызстане число ЛОВЗ составляло 142,4 тысячи, а к 1 января 2018-го увеличилось до 181,4 тысячи», — сказано в справке-обосновании.

В документе отметили положительные изменения в сфере обеспечения прав ЛОВЗ благодаря совместным усилиям государственных органов, международных организаций, гражданского общества. Тем не менее лица с инвалидностью сталкиваются с барьерами в их участии в жизни общества.
 
«Источники финансового обеспечения мероприятий по реализации закона — средства республиканского и местных бюджетов, благотворительные взносы и пожертвования, донорские средства, гранты, спонсорская помощь, другие источники, не запрещенные законодательством Кыргызстана», — говорится в справке.
 

Напомним, в декабре 2017-го депутаты Жогорку Кенеша приняли постановление, поручив правительству начать процесс ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.
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