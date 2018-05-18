На Алтынкене замуровали бомбу. Как «Кыргызалтын» спасал объект

ОАО «Кыргызалтын» провело антитеррористические учения на месторождении Талды-Булак Левобережный. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По их данным, учения проходили на территории ОсОО «Алтынкен». Согласно легенде, через пункт пропуска рудника тайно пронесли и установили в административном корпусе макет учебного взрывного устройства. Муляж учебной гранаты заложили на дамбе №2 рудника. По тревоге подняли всех сотрудников компании, началась срочная эвакуация.

Территорию оцепили сотрудники оперативно-следственной группы УВД Чуйской области и Кеминского районного отдела внутренних дел. Муляж взрывного устройства идентифицировали и обезвредили сотрудники местного управления Государственного комитета национальной безопасности.

«Цели мероприятия — проверка степени антитеррористической и противодиверсионной защищенности филиалов ОАО «Кыргызалтын», повышение бдительности персонала и усиление режима сохранности драгоценных металлов на всех горнодобывающих предприятиях», — рассказал заместитель председателя «Кыргызалтына» по безопасности Нурдин Канымбетов.

Аналогичные учебные мероприятия прошли на аффинажном заводе, руднике «Солтон-Сары», месторождении Макмал и в санатории «Кыргызское взморье».